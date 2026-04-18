Deși căderea de la aproximativ 30 de metri părea imposibil de supraviețuit, copilul a reușit, în mod miraculos, să rămână în viață. Cu toate acestea, impactul a avut consecințe devastatoare asupra sănătății sale.

Răni grave și o luptă pentru viață

În urma căderii, băiatul a suferit multiple fracturi și o hemoragie cerebrală severă. Medicii au avertizat încă de la început că procesul de recuperare va fi extrem de dificil și de lungă durată. Ulterior, specialiștii au constatat și afectarea mobilității pe partea stângă a corpului.

Transportat de urgență la spital în stare critică, copilul a început o luptă contracronometru pentru supraviețuire, care continuă și astăzi.

Atacatorul, condamnat pentru tentativă de omor

Autorul agresiunii era un adolescent de 17 ani la momentul comiterii faptei. În fața instanței, acesta a recunoscut acuzațiile de tentativă de omor. Ancheta a scos la iveală faptul că victima a fost aleasă la întâmplare, atacul fiind unul premeditat.

Judecătorii au decis condamnarea agresorului la închisoare pe viață, cu un termen minim de executare de 15 ani. Cazul a generat un val de teamă și indignare la nivel global, ridicând semne de întrebare privind siguranța în spațiile publice.

Viața copilului, marcată de recuperare continuă

La ani de la incident, copilul continuă să se recupereze, sprijinit constant de familie. Deși au existat progrese semnificative în trecut, perioada recentă a fost marcată de noi dificultăți.

Băiatul a trecut printr-o intervenție chirurgicală în luna ianuarie și se află în continuare într-un centru specializat de recuperare. Evoluția sa este mai lentă decât se anticipa, iar lipsa mobilității îi afectează profund viața de zi cu zi.

Mărturii emoționante ale familiei

Apropiații copilului vorbesc deschis despre provocările cu care se confruntă acesta. Potrivit familiei, recuperarea este mai dificilă decât se estima inițial, iar micuțul nu poate merge deocamdată.

Situația este cu atât mai apăsătoare cu cât copilul își dorește să revină la o viață normală. În ultimele săptămâni, acesta a putut merge acasă doar în weekend, folosind un scaun cu rotile - un regres emoțional greu de suportat.

Cu toate acestea, dorința lui de a se recupera rămâne puternică. Își dorește să meargă din nou și să revină la școală, chiar dacă acest lucru presupune un echilibru dificil între tratamente și educație.