Atac masiv cu drone chiar în orașul natal al lui Putin. Un terminal petrolier din Sankt Petersburg a fost incendiat chiar înainte de Forumului Economic Internațional - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

În timp ce Vladimir Putin se pregătește să deschidă lucrările Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Ucraina a lansat un atac masiv cu drone chiar asupra orașului natal al liderului de la Kremlin. Potrivit presei internaționale, atacul a vizat un terminal petrolier important și baza navală Kronstadt, sediul Flotei Ruse din Marea Baltică.

În urma loviturilor, un incendiu puternic a izbucnit la Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, considerat un punct-cheie pentru exporturile de combustibil ale Rusiei în Marea Baltică. Martorii au relatat că exploziile au continuat mai bine de două ore, iar coloane mari de fum negru au fost vizibile din mai multe zone ale orașului, inclusiv din apropierea zgârie-norilor Lahta Centre, relatează Daily Mail.

Ținte importante lovite în apropierea forumului economic al Rusiei

Surse locale susțin că printre țintele atacului s-a aflat și baza navală Kronstadt, unde ar fi fost avariate până la patru nave militare rusești. Guvernatorul din Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a confirmat parțial incidentul și a declarat că au fost afectate „facilități de infrastructură” din Kronstadt.

„Operațiunile de curățare și recuperare sunt în desfășurare. Mai multe persoane au fost rănite, însă nu s-au înregistrat decese”, a transmis oficialul rus.

În același timp, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a afirmat că forțele ruse ar fi doborât 50 de drone ucrainene, fără să ofere însă detalii despre distrugerile produse la terminalul petrolier. Atacul a afectat și traficul aerian. Potrivit autorităților ruse, cel puțin 30 de curse au avut întârzieri pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Atacul are loc într-un moment sensibil pentru Kremlin, înaintea deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment pe care Rusia îl promovează drept alternativa sa la Forumul Economic de la Davos. În acest an, tema principală a forumului este „Dialogul pragmatic - calea către un viitor stabil”, iar la eveniment sunt așteptate delegații din 76 de țări.

Totuși, faptul că dronele au reușit să lovească obiective aflate la aproximativ 20 de kilometri de zona în care se desfășoară forumul ridică semne de întrebare legate de eficiența apărării antiaeriene ruse și afectează imaginea de stabilitate pe care Moscova încearcă să o transmită. Ca reacție, surse rusești au lansat acuzații la adresa statelor NATO din zona baltică, susținând că dronele ar fi tranzitat spațiul aerian al Estoniei, Letoniei, Lituaniei sau Finlandei. Aceste acuzații au fost respinse în trecut de statele vizate.

Fiicele lui Putin și Andrew Tate, printre numele care atrag atenția la forum

Forumului economic din acest an i se acordă și o miză personală pentru Vladimir Putin. Presa internațională notează că primele zile ale evenimentului le aduc în atenție pe fiicele liderului rus, Maria Voronțova și Katerina Tihonova. Printre invitații controversați ai ediției din acest an se numără și influencerul britanico-american Andrew Tate, acuzat de trafic de persoane și spălare de bani. Atacul asupra Sankt Petersburgului vine în contextul unei noi escaladări a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

În regiunea Tambov, o uzină de armament din Miciurinsk, implicată în producția de sisteme pentru aviație și rachete, a fost cuprinsă de flăcări. De cealaltă parte, Moscova a acuzat armata ucraineană că a atacat un autobuz pe ruta Moscova-Simferopol, în regiunea ocupată Donețk. Potrivit autorităților ruse, șapte persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite.

Aceste evenimente au loc la doar o zi după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri combinate asupra Ucrainei, folosind 656 de drone și 73 de rachete. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene, raidurile au provocat moartea a cel puțin 22 de civili și rănirea altor 138 de persoane, cele mai afectate fiind regiunile Dnipro și Kiev.