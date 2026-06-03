Tensiuni înaintea forumului lui Putin de la Sankt Petersburg: Rusia anunță interceptarea a 50 de drone

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile de la Moscova afirmă că au doborât 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, o zonă-cheie pentru infrastructura energetică a Rusiei și gazda forumului economic anual de la Sankt Petersburg.

Sistemele de apărare rusești au doborât 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, situată la nord-vest de Moscova, în cursul nopții, și continuă să respingă atacurile suspectate a fi ucrainene, a declarat miercuri guvernatorul Alexander Drozdenko, în pragul începerii unui important forum economic anual, scrie Reuters.

Regiunea Leningrad, care găzduiește infrastructura crucială de export de energie și o rafinărie importantă de petrol, găzduiește conferința economică, „Davosul rus” al președintelui Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, începând de miercuri.

Forumul de investiții, al cincilea de când Rusia a trimis trupe în Ucraina în 2022, se deschide la doar câteva ore după un atac mortal cu drone și rachete rusești asupra Kievului, despre care Moscova a afirmat că a fost un răspuns la un atac mortal asupra unui cămin studențesc din regiunea Lugansk, controlată de Kremlin.

Discurs crucial al lui Putin pe 5 iunie

Putin urmează să țină discursul principal vineri, în cadrul unei sesiuni la care vor participa și președinții din Uzbekistan și Tanzania, precum și vicepreședintele Chinei și ministrul energiei din Arabia Saudită, conform programului.

La forum sunt așteptați să participe și un influent reprezentant de dreapta din SUA, un oficial american în funcție și un miliardar german din sectorul comerțului cu amănuntul.

Restricții pe aeroportul din Sankt Petersburg înaintea forumului

În Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia și orașul natal al lui Putin, aeroportul Pulkovo a restricționat temporar zborurile, a anunțat autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviatsia, pe aplicația de mesagerie Telegram. Peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate, au informat agențiile de știri locale.

Sankt Petersburg a pus în aplicare măsuri de siguranță înaintea evenimentului, a declarat Alexander Beglov, guvernatorul orașului, pentru agenția de știri RIA.

„Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forțele de ordine au alocat personal și echipamente pentru a asigura siguranța și ordinea publică”, a spus el.