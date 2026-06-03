Rubio la Congres: America ramane cel mai mare donator mondial de ajutor extern, dar prioritatea acum sunt rezultatele, nu cheltuielile

Secretarul de Stat Marco Rubio a aparut marti, 2 iunie 2026, in fata Subcomitetului pentru Credite Bugetare al Camerei Reprezentantilor pentru a prezenta solicitarea de buget a Departamentului de Stat pentru anul fiscal 2027. In declaratia sa de deschidere, Rubio a conturat o viziune a politicii externe americane centrata pe interesul national, eficienta ajutorului extern si parteneriatul cu organizatii internationale -- intr-un context marcat de proteste in sala de audieri.

Interesul national - busola politicii externe americane

Rubio a subliniat ca fundamentul oricarei politici externe americane trebuie sa fie interesul national al Statelor Unite -- definit cu claritate si transpus operational in toate deciziile diplomatice. Secretarul de Stat a avertizat ca resursele limitate impun prioritizare riguroasa, atat geografica, cat si tematica: trebuie acordata prioritate unor regiuni ale lumii fata de altele, unor probleme fata de altele. "Aceasta este realitatea resurselor limitate, si fiecare tara din lume are resurse limitate, inclusiv Statele Unite", a declarat Rubio.

SUA - in continuare cel mai mare furnizor mondial de ajutor extern

Contrar perceptiilor publice, Rubio a tinut sa precizeze ca Statele Unite raman, cu mult, cel mai mare furnizor de ajutor extern din lume: "Nu exista un al doilea clasat apropiat." Schimbarea nu consta in reducerea angajamentului american, ci in modul de evaluare a eficientei acestuia. "Nu dorim ca ajutorul sa fie judecat exclusiv dupa cat cheltuim. Vrem sa fie judecat dupa rezultatele obtinute", a subliniat secretarul de Stat.

32 de compacte de sanatate: suveranitate nationala si capacitate proprie

In cadrul noii Strategii Globale de Sanatate, SUA au semnat peste 32 de compacte de sanatate cu tari din intreaga lume. Modelul este o ruptura fata de abordarile anterioare: in loc sa finanteze la nesfarsit ONG-uri externe, Washington investeste acum in infrastructura medicala interna a tarilor partenere. "Vrem ca, intr-o zi, ele sa nu mai aiba nevoie de ajutor extern, pentru ca vor putea sa se sustina singure", a explicat Rubio. Tarile semnatare apreciaza si componenta de suveranitate -- ele detin controlul asupra modului in care ajutorul este distribuit pe teritoriul lor.

Raspuns rapid la dezastre: Jamaica, taifunuri si Ebola

Secretarul de Stat a prezentat drept "mare succes al ultimului an" capacitatea sporita de raspuns rapid in situatii de dezastru. Uraganul din Jamaica a fost citat ca exemplu concret de interventie prompta si eficienta. In ceea ce priveste criza Ebola, SUA au alocat rapid peste 200 de milioane de dolari si au negociat diplomatic infiintarea unei facilitati in Kenya pentru observarea si ingrijirea cetatenilor americani potential infectati. Dupa perioada de observare, cei neinfectati pot reveni in Statele Unite sau continua calatoria.

Parteneri internationali - Fondul Global si ONU, multumiti de noul cadru

Rubio a mentionat ca aranjamentele cu organizatii internationale majore, inclusiv Fondul Global, sunt in buna ordine: "Sunt foarte, foarte multumiti de modul in care am conturat contributiile noastre". O declaratie a ONU si OCHA, publicata in aceeasi zi, confirma, potrivit secretarului de Stat, colaborarea constructiva cu SUA. Rubio a lasat deschisa si discutia despre PEPFAR -- programul american de combatere a HIV/SIDA -- pentru sesiunea de intrebari si raspunsuri.

Context: Proteste si climatul politic

Audierea nu a decurs fara incidente. Protestele din sala de audieri au intrerupt momentan declaratia de deschidere a lui Rubio, presedintele subcomitetului Diaz-Balart intervenind pentru restabilirea ordinii. Secretarul de Stat si-a reluat discursul calm, preferand sa scurteze declaratia introductiva scrisa si sa aloce mai mult timp intrebarilor parlamentarilor.

Sursa: Declaratie oficiala -- Departamentul de Stat al SUA, Office of Press Relations / Global Public Affairs