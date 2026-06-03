Forumul economic de la Sankt Petersburg începe astăzi. Printre participanți, și frații Tate

Sursă: Realitatea.Net

Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul Rusiei”, începe miercuri într-un climat tensionat, marcat de atacuri cu drone în Ucraina şi măsuri stricte de securitate în al doilea oraş ca mărime al Rusiei. Evenimentul atrage inclusiv participanţi americani fascinaţi de discursul „valorilor tradiţionale” promovat de Kremlin, printre care se număra şi fraţii Tate, potrivit imaginilor publicate de aceştia.

Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ajuns la a cincea ediţie de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în 2022, se deschide miercuri, la câteva ore după un nou val de atacuri cu drone şi rachete asupra Kievului. Moscova susţine că bombardamentele reprezintă un răspuns la un atac mortal asupra unui cămin din Luhansk, teritoriu controlat de forţele pro‑Kremlin. În acelaşi timp, autorităţile ruse afirmă că au doborât peste noapte 50 de drone în regiunea Leningrad, scrie Reuters.

La Sankt Petersburg, oraşul natal al preşedintelui Vladimir Putin, aeroportul Pulkovo a restricţionat temporar zborurile, potrivit Rosaviaţia, ceea ce a dus la întârzieri şi anulări pentru peste 30 de curse, conform presei locale.

Guvernatorul Aleksandr Beglov a declarat pentru agenţia RIA că oraşul a implementat măsuri de securitate extinse înaintea forumului. „Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forţele de ordine au alocat personal şi echipamente pentru a asigura siguranţa şi ordinea publică”, a afirmat acesta.

Printre participanţii străini se numără şi câţiva cetăţeni americani atraşi de mesajul „anti‑woke” al Moscovei şi de promovarea „valorilor tradiţionale”. Reuters notează că printre aceştia s-ar putea afla şi fraţii Tate, anchetaţi în România, care au fost întâmpinaţi cu dansuri tradiţionale ruseşti la sosirea pe aeroportul din Moscova, potrivit imaginilor postate de ei pe reţelele sociale.

Discursul principal al forumului va fi susţinut vineri de Vladimir Putin, în cadrul unei sesiuni la care vor participa preşedinţii Uzbekistanului şi Tanzaniei, vicepreşedintele Chinei şi ministrul energiei din Arabia Saudită. De asemenea, sunt aşteptaţi un influent reprezentant al dreptei americane, un oficial american în funcţie şi un miliardar german din retail.

Celebritățile prezente la eveniment

Printre celebritățile care vor asista la eveniment se numără și influencerița americană conservatoare şi podcaster, Candace Owens, Steven Segal, fost erou al filmelor de acţiune de la Hollywood şi expert în arte marţiale, Rodney Mims Cook Jr - preşedintele Comisiei Americane pentru Arte Plastice și Andrew și Tristan Tate.

Legat de această participare, Andrew Tate a postat un videoclip în care el şi fratele său sunt întâmpinaţi cu muzică rusească pe aeroportul din Moscova, în ajunul forumului. Însă fraţii – cărora le place să-şi ţină fanii în suspans – nu şi-au confirmat încă prezenţa la forum.

Ei fac obiectul unei anchete penale în România pentru acuzaţii care includ traficul de persoane, încă din decembrie 2022, dar cele două anchete nu au ajuns încă în instanţă. De asemenea, ei se confruntă cu acuzaţii în Marea Britanie, inclusiv viol, vătămare corporală şi trafic de persoane. Ei au negat toate acuzaţiile.

Cei doi fraţi sunt foşti kickboxeri cu dublă cetăţenie americană şi britanică. Andrew Tate, care se autodescrie drept misogin, a câştigat milioane de fani online prin promovarea unui stil de viaţă ultra-masculin care, potrivit criticilor, implică denigrarea femeilor.