Ce caută frații Tate în Rusia? Vizită sincronizată cu influenceri pro-Kremlin și politicieni radicali, pentru "Davosul rusesc"

Sursă: realitatea.net

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns la Moscova, unde au fost primiți cu o ceremonie oficială, în contextul în care mai multe figuri controversate din Occident sosesc în Rusia înaintea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), supranumnit și "Davosul rusesc".

Potrivit presei internaționale, Andrew Tate ar urma să ajungă și la Sankt Petersburg, unde este așteptat la SPIEF. În Rusia se află deja și Gerhard Schröder, fostul cancelar al Germaniei și apropiat al lui Vladimir Putin.

Lista invitaților „onorifici” nu se oprește aici. Candace Owens , blogger american cunoscut pentru teorii conspiraționiste – inclusiv afirmația falsă că soția lui Emmanuel Macron ar fi bărbat – a sosit la Moscova cu câteva zile înaintea fraților Tate. Recent, chiar președintele Donald Trump a avut o serie de comentarii extrem de dure la adresa lui Owens și i-a luat apărarea primei doamne a Franței.

La forumul din Rusia sunt anunțați și alți participanți controversați, precum Scott Ritter , fost inspector ONU și comentator pro-Kremlin.

Potrivit analistului Mario Nawfal , vizitele acestor figuri publice coincid cu SPIEF, ceea ce sugerează că ar putea călători de la Moscova la Sankt Petersburg pentru a participa la eveniment.

Frații Tate nu au explicat public motivul vizitei, însă prezența lor în Rusia vine pe fondul unei campanii intense de imagine și apropierii lor declarate de regimul Putin.