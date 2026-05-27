Bombă la DNA: Alexandru Nazare, audiat în dosarul vaccinurilor anti-COVID. Procurorii anticorupție vor informații și despre șeful vămilor - surse

Alexandru Nazare este audiat în aceste momente de procurorii Direcția Națională Anticorupție, în calitate de martor, în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse judiciare.

Cazul vizează ancheta în care au fost puși sub acuzare foștii miniștri Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, în legătură cu modul în care au fost derulate achizițiile de doze de vaccin în perioada pandemiei.

Alexandru Nazare ar fi fost citat pentru a fi audiat în legătură cu dosarul privind achizițiile de vaccinuri, în contextul în care acesta a avut, la momentul respectiv, poziții exprimate în cadrul discuțiilor guvernamentale legate de acest subiect. Actualul ministru interimar al Finanțelor s-a numărat, la vremea respectivă, printre vocile împotriva achiziționării suplimentare de vaccinuri.

Audiere desfășurată la DNA, în calitate de martor

Dosarul vaccinurilor, în centrul unor foști membri ai Guvernului

Ancheta DNA vizează deciziile și procedurile prin care România a contractat milioane de doze de vaccin anti-COVID, unele dintre ele în cantități considerate ulterior excedentare.

În acest context, mai mulți foști oficiali guvernamentali au fost audiați sau puși sub acuzare, iar dosarul rămâne unul dintre cele mai sensibile cazuri investigate de procurorii anticorupție în ultimii ani.

În paralel, ancheta DNA continuă, iar procurorii urmează să stabilească dacă mai sunt necesare audieri suplimentare în acest dosar.

Alexandru Nazare a fost întrebat și despre șeful vămilor

Pe lângă faptul că Alexandru Nazare este audiat în acest momnent la DNA, sursele Realitatea PLUS spun că oficialul de la Finanțe va fi chestionat în ceea ce privește dosarul șefului Autorității Vamale din România, cel care a fost reținut, ulterior plasat sub control judiciar.

În acest dosar s-a vehiculat inclusiv implicarea șefului ANF, Adrian Nica, dat fiind faptul că Autoritatea Vamală se află în subordinea Ministerului Finanțelor, la fel cum este și ANAF. Mihai Savin se află în prezent sub control judiciar după ce inițial a fost reținut într-un dosar de fals și uz de fals.