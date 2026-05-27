Percheziții la partidul premierului Pedro Sánchez într-un dosar de finanțare ilegală

Poliția anticorupție din Spania a percheziționat miercuri sediul Partidului Socialist din Madrid, formațiunea aflată la guvernare și condusă de premierul Pedro Sanchez. Anchetatorii verifică suspiciuni privind o posibilă schemă de finanțare ilegală, într-un moment în care presiunea politică asupra Guvernului spaniol crește tot mai mult. Descinderile au fost făcute de agenți ai Unității Centrale Operative, structura de elită a Gărzii Civile spaniole.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, anchetatorii au mers la sediul partidului pentru a ridica documente și alte probe considerate relevante în dosar. Perchezițiile vin într-un context extrem de tensionat pentru socialiști, după mai multe scandaluri care au afectat imaginea guvernării conduse de Pedro Sánchez. Deocamdată, autoritățile nu au oferit foarte multe detalii despre amploarea anchetei sau despre persoanele vizate direct.

Ancheta vine după punerea sub acuzare a lui Zapatero

Percheziția are loc la doar o săptămână după ce fostul premier socialist José Luis Rodríguez Zapatero a fost pus sub acuzare într-un dosar care vizează presupuse fapte de spălare de bani și trafic de influență. Cazul este legat de salvarea companiei aeriene Plus Ultra în 2021 și a provocat deja un val de reacții în politica spaniolă.

Zapatero este considerat unul dintre cei mai importanți aliați politici ai lui Pedro Sánchez, iar apariția numelui său într-un dosar penal a alimentat criticile opoziției și ale unor partide care susțin actualul Executiv. Guvernul minoritar de la Madrid depinde în continuare de sprijinul formațiunilor regionaliste și separatiste pentru a-și păstra majoritatea parlamentară.

Aliații lui Sánchez vorbesc deja despre alegeri anticipate

Presiunea asupra premierului spaniol crește inclusiv din partea unor partide care au susținut instalarea actualului Guvern în 2023. Liderul Partidului Naționalist Basc, Aitor Esteban, a declarat că ar fi „foarte dificil” ca Pedro Sánchez să rămână la putere până la finalul legislaturii, în 2027. Acesta a cerut organizarea de alegeri anticipate înainte de sfârșitul anului.

Și reprezentanții Stângii Republicane din Catalonia au transmis avertismente clare. Liderul formațiunii, Gabriel Rufián, a spus că partidul său nu va mai susține Guvernul dacă vor apărea dovezi privind o corupție extinsă sau finanțarea ilegală a Partidului Socialist. El a amintit că aceeași formațiune a sprijinit în 2018 moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Mariano Rajoy, în urma unui scandal major de corupție.