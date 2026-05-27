Orașul din România unde ANAF vinde o garsonieră cu doar 12.000 de euro. Licitație surpriză pentru o locuință scoasă la executare

ANAF a scos la licitație o garsonieră din Ploiești, iar prețul de pornire a devenit rapid subiect de discuție: aproximativ 12.000 de euro, mult sub valorile obișnuite ale pieței imobiliare.

Locuința a intrat în proprietatea statului în urma unor datorii fiscale neachitate de fostul proprietar și este valorificată prin procedură de executare silită.

Garsonieră de 22 mp, la preț mult sub piață

Imobilul este situat pe Șoseaua Vestului din Ploiești și are o suprafață de 22,45 metri pătrați. Garsoniera se află la parterul unui bloc de tip cămin și este formată dintr-o cameră și spații auxiliare.

Locuința este racordată la utilități, iar prețul de pornire este de puțin peste 59.000 de lei, echivalentul a aproximativ 12.000 de euro. În aceeași zonă, locuințe similare sunt listate pe piață la valori care pot depăși 30.000 de euro.

Până în acest moment, licitația a atras un singur participant, care a oferit 60.000 de lei, sumă ușor peste prețul de pornire.

De ce este atât de mic prețul de licitație

Valoarea redusă nu este rezultatul unei oferte comerciale, ci al modului în care a fost realizată evaluarea imobilului.

Evaluatorul desemnat nu a avut acces în interiorul garsonierei, astfel că prețul a fost stabilit pe baza documentelor cadastrale și a observațiilor exterioare.

Această metodă poate influența semnificativ valoarea finală, deoarece nu au putut fi verificate starea reală a locuinței, finisajele sau eventualele îmbunătățiri realizate în interior.

În plus, apartamentele din blocurile de tip cămin sunt, în general, evaluate la valori mai mici decât locuințele din imobile standard.

Riscuri și condiții pentru cumpărători

Specialiștii atrag atenția că astfel de achiziții pot veni atât cu avantaje, cât și cu riscuri.

Deși prețul este atractiv, cumpărătorii trebuie să ia în calcul eventuale lucrări de renovare, posibile probleme administrative sau situații în care locuința ar putea fi încă ocupată.

Cum se poate participa la licitație

Persoanele interesate trebuie să depună ofertele online, prin platforma ANAF, până la finalul lunii mai 2026.

De asemenea, este necesară achitarea în prealabil a unei garanții de participare de aproape 6.000 de lei.