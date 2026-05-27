Femeie lovită de locomotivă în Gara de Nord din Satu Mare. Victima este în comă

Un grav accident feroviar s-a produs miercuri, în Gara de Nord din municipiul Satu Mare, unde o femeie a fost lovită de o locomotivă. Victima a fost găsită în stare de inconștiență de echipele de intervenție și a fost preluată în stare critică de medici. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:15, iar în zonă au intervenit de urgență pompierii, echipajele SMURD și polițiștii.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială de primă intervenție și comandă. Misiunea a fost coordonată de un ofițer, împreună cu opt subofițeri.

Victima a fost găsită inconștientă

În momentul în care echipele de salvare au ajuns în Gara de Nord, femeia era inconștientă și avea răni extrem de grave. Medicii au început imediat manevrele pentru stabilizarea victimei și au transportat-o la spital în stare critică. Potrivit primelor informații, femeia se află în comă, potrivit PresaSM.ro.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul. Deocamdată nu este clar dacă femeia a fost surprinsă accidental de locomotivă sau dacă există alte circumstanțe care au dus la tragedie. Polițiștii și reprezentanții CFR continuă cercetările la fața locului.

Traficul feroviar ar putea fi afectat

Intervenția echipajelor de salvare și cercetările desfășurate în zonă au dus la restricții temporare în Gara de Nord din Satu Mare. Traficul feroviar ar putea fi afectat până la finalizarea anchetei și a operațiunilor desfășurate de autorități.

Reprezentanții ISU Satu Mare au transmis că misiunea este în continuare în dinamică, iar starea femeii rămâne extrem de gravă.