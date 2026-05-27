Clujul, în fierbere: Știrea că frații Tate vor să cumpere un hotel istoric și să se mute în oraș i-a revoltat pe localnici

Prezența lui Andrew Tate și Tristan Tate în centrul municipiului Cluj-Napoca a generat un val amplu de reacții în mediul online, după apariția unor informații potrivit cărora cei doi ar intenționa să se stabilească în oraș și să achiziționeze Hotelul Continental din Piața Unirii.

Discuțiile au explodat pe rețelele sociale, în special pe Reddit, unde utilizatorii au comentat intens posibilitatea ca cei doi să se mute în Cluj și să cumpere una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din centrul orașului.

Vizită în centrul orașului și speculații privind mutarea

Totul a pornit după ce frații Tate au fost surprinși plimbându-se în zona Pieței Unirii și pe strada Universității, însoțiți de mai multe persoane. Imaginile au devenit rapid virale online.

Ulterior, avocatul Alexandru Rîșniță a declarat pentru presa locală că cei doi iau în calcul mutarea la Cluj-Napoca și că ar fi interesați de Hotelul Continental.

„Vă pot spune că frații Tate doresc să își mute domiciliul din București la Cluj, să se mute la Cluj-Napoca. Vizată este o clădire emblematică din centrul Clujului: Hotelul Continental”, a declarat acesta, citat de Stiri de Cluj.

Potrivit acelorași informații, vizita în centrul orașului ar fi avut și rolul de a inspecta clădirea.

Reacții explozive în mediul online

Informațiile au generat rapid reacții puternice pe rețelele sociale. Numeroși utilizatori au comentat ironic sau critic posibilitatea ca frații Tate să se stabilească în oraș.

Pe Reddit, discuțiile au variat de la ironii la reacții vehemente. Unii utilizatori au glumit pe seama pieței imobiliare, în timp ce alții au criticat dur prezența celor doi în Cluj.

„Să fim pe fază pentru proteste”, a scris un utilizator, mesaj care a fost intens redistribuit în comunitățile online.

Alte comentarii au ironizat situația: „În sfârșit un motiv să scadă prețurile la imobiliare”, în timp ce alții au făcut referire la reputația controversată a celor doi.

Critici, ironii și reacții polarizate

O parte dintre comentarii au fost extrem de critice, utilizatorii exprimându-și nemulțumirea față de posibilitatea ca Andrew și Tristan Tate să devină rezidenți ai orașului.

„Ce caută pe la noi, mergeți acasă”, „Ce ființe ridicole” sau „Clujul era un oraș safe” s-au numărat printre reacțiile distribuite intens online.

În același timp, unii utilizatori au ironizat posibila achiziție a Hotelului Continental. „Dacă vor cumpăra Continental, e vai de orașul nostru”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Agenții imobiliari au vândut Clujul”.

Context local: interesul Primăriei pentru Hotelul Continental

În paralel, Primăria Cluj-Napoca și-a exprimat anterior interesul pentru aceeași clădire emblematică din centrul orașului.

Primarul Emil Boc declara recent că administrația locală ia în calcul achiziția imobilului, subliniind importanța acestuia pentru patrimoniul orașului.

„Această clădire este și trebuie să rămână publică. Este o clădire fanion a orașului”, afirma edilul.

Municipalitatea ar putea beneficia de drept de preempțiune în cazul unei eventuale vânzări.

Dosare și controverse internaționale

Andrew Tate și Tristan Tate sunt cunoscuți la nivel internațional pentru activitatea lor online și stilul de viață afișat pe rețelele sociale.

Cei doi au fost implicați în mai multe anchete penale în România și Marea Britanie, fiind acuzați în dosare complexe legate de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și alte fapte grave, acuzații pe care le-au respins constant.

Discuțiile continuă online

Pe fondul speculațiilor privind mutarea la Cluj, dezbaterile online au continuat, cu mesaje care au variat de la ironii la critici dure și reacții emoționale.

Unii utilizatori au atras atenția asupra nivelului de polarizare generat de subiect, în timp ce alții au criticat amploarea reacțiilor din mediul online.

Subiectul rămâne intens discutat în comunitățile locale, iar informațiile privind o eventuală achiziție a Hotelului Continental nu au fost confirmate oficial.