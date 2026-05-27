Transport public cu 1 leu în Arad. Consilierii locali au aprobat noile tarife

Locuitorii din Arad vor putea circula cu transportul public local pentru doar 1 leu pe zi, după ce consilierii locali au aprobat modificarea tarifelor pentru transportul în comun. Măsura va intra în vigoare de la 1 august 2026 și face parte din planul administrației locale de a încuraja folosirea transportului public în detrimentul mașinilor personale. Decizia a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai.

Potrivit noilor tarife, biletul urban de călătorie va costa 1 leu și va avea valabilitate de 24 de ore. În plus, un abonament lunar pentru adulți va costa 20 de lei, iar cel săptămânal va avea prețul de 5 lei. Autoritățile spun că facilitățile pentru categoriile deja subvenționate vor fi păstrate și după aplicarea noii grile tarifare.

Tarife reduse și pentru trenulețul de agrement

Schimbările aprobate de autorități vizează și trenulețul de agrement din oraș. Atât adulții, cât și copiii vor plăti câte 1 leu pentru o călătorie. Administrația locală consideră că reducerea tarifelor ar putea crește interesul pentru transportul public și ar putea contribui inclusiv la reducerea traficului rutier și a poluării.

Primarul Călin Bibarț a explicat că măsura nu poate fi aplicată imediat, deoarece mai sunt necesare proceduri administrative și aprobări din partea celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară. În paralel, Compania de Transport Public va trebui să pregătească implementarea noilor tarife.

Noile abonamente vor putea fi actualizate până la 1 august

Autoritățile locale spun că perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noilor tarife le va permite și călătorilor să își actualizeze abonamentele în funcție de noile opțiuni disponibile. Reprezentanții Primăriei susțin că proiectul urmărește să facă transportul public mai accesibil pentru toate categoriile de persoane și să determine mai mulți oameni să renunțe la deplasările cu mașina personală.

Măsura vine într-un context în care costurile pentru combustibil și întreținerea autoturismelor au crescut constant în ultimii ani. Administrația locală speră că prețurile foarte mici pentru transportul în comun vor face ca autobuzele și tramvaiele să devină o alternativă mai atractivă pentru locuitorii orașului.