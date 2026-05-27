Superstiții de Rusalii: ce spun tradițiile populare românești

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, sunt marcate atât prin semnificația religioasă a Pogorârii Sfântului Duh, cât și prin numeroase tradiții, interdicții și superstiții păstrate din cele mai vechi timpuri în cultura populară românească.

În multe zone din România, Rusaliile sunt ținute cu strictețe timp de două sau chiar mai multe zile, iar oamenii evită activități considerate „necurate” sau riscante din punct de vedere simbolic.

Duminica Rusaliilor pică pe 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii pică luni, pe 1 iunie 2026.

De Rusalii nu ai voie să lucrezi și să te cerți

Una dintre cele mai răspândite credințe populare spune că în zilele de Rusalii nu este bine să muncești, mai ales la câmp sau în gospodărie. Se crede că cei care încalcă această regulă pot fi „pedepsiți” de iele, spirite mitice asociate cu această perioadă.

În tradiția populară, munca grea în aceste zile este considerată lipsă de respect față de sărbătoare, iar consecințele ar putea fi ghinionul sau problemele de sănătate.

De asemenea, certurile sunt evitate cu strictețe. Se spune că starea de tensiune atrage energiile negative și poate „strica liniștea casei” pentru tot restul anului.

Potrivit tradițiilor consemnate în diverse surse etnografice, Rusaliile sunt considerate o perioadă fragilă spiritual, în care oamenii trebuie să fie calmi și împăcați .

Ce nu se mai face de Rusalii

Pe lângă interdicția de a munci sau de a provoca conflicte, există și alte obiceiuri pe care oamenii le evită în această perioadă.

În credința populară, nu este bine să mergi în locuri izolate, pe câmpuri sau la marginea pădurii, mai ales noaptea, deoarece se spune că acolo „joacă ielele” și pot aduce nenorociri celor care le întâlnesc .

De asemenea, în unele zone nu se spală, nu se coase și nu se fac treburi gospodărești grele, pentru a nu atrage ghinionul.

O altă superstiție spune că este bine să eviți călătoriile lungi sau plecările neapărat necesare, pentru a nu „deranja” energia acestei perioade sacre.

În unele regiuni, oamenii obișnuiesc să sfințească ramuri de tei sau nuc, pe care le pun apoi la icoane sau la intrarea în casă, pentru protecție împotriva răului.

