Pustiu pe litoral înainte de Rusalii. Hotelierii au ajuns să taie prețurile ca să mai vină turiștii

Minivacanța de Rusalii, care anul acesta coincide cu Ziua Copilului, nu mai produce agitația din alți ani în agențiile de turism și în hotelurile de la mare.

Creșterea prețurilor din aproape toate domeniile, împreună cu diminuarea semnificativă a valorii tichetelor de vacanță, au făcut ca mulți români să își amâne planurile de concediu sau să aștepte ofertele de ultim moment.

Datele centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism arată că interesul pentru rezervările de Rusalii și 1 Iunie este mai slab comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În prezent, nivelul rezervărilor se află ușor sub cel înregistrat în 2025, semn că prudența financiară începe să se vadă tot mai clar în comportamentul turiștilor.

Hotelurile încearcă să umple camerele cu promoții și pachete pentru familii

Operatorii din turism au început să lanseze oferte tot mai variate, în speranța că vor convinge românii să nu renunțe complet la escapada de început de vară. Pe litoral au apărut pachete pentru toate categoriile de buget, de la variante foarte ieftine până la sejururi premium.

Conform oficialilor ANAT, oferta include pachete de trei nopți, Mamaia, de la 400 lei până la 4000 lei program cu cazare, mic dejun și cină și vizite la Cazinoul din Constanța sau alte programe pentru copii.

În Eforie prețurile sunt și mai atractive: de la 200 lei, cazare cu două stele și fără masă. Cu toate acestea, ele pot să ajungă până la 2000 lei, de asemenea la trei și patru stele cu mic dejun.

În încercarea de a evita camerele goale, hotelierii au început să scoată pe piață reduceri consistente și bonusuri dedicate familiilor cu copii. Unele unități de cazare oferă gratuități pentru cei mici, în timp ce altele au venit cu promoții de tipul „plătești trei nopți și stai patru”.

Pe lângă acestea, au apărut și numeroase oferte last minute, mizând pe faptul că turiștii decid tot mai târziu dacă pleacă sau nu în vacanță.

Litoralul pierde teren. Rezervările au scăzut drastic față de anul trecut

Stațiunile de la mare resimt deja efectele perioadei dificile din economie. Comparativ cu anul trecut, rezervările pentru minivacanța de Rusalii sunt mai mici cu aproape 40%, o scădere considerabilă pentru hotelierii care mizau pe începutul sezonului estival.

Administratorii de hoteluri și pensiuni speră acum ca numărul rezervărilor să crească măcar în ultimele zile înainte de vacanță, astfel încât sezonul să nu înceapă sub așteptări.

Potrivit reprezentanților ANAT, anul 2026 a schimbat complet comportamentul turiștilor români, care au renunțat la rezervările făcute din timp și preferă să urmărească reducerile apărute în ultimul moment.

Unde aleg românii să fugă în minivacanța de început de vară

Chiar dacă rezervările sunt mai puține decât în anii trecuți, anumite destinații continuă să fie preferatele turiștilor români. Pe litoral, Eforie Nord și Mamaia rămân în topul stațiunilor căutate pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie.

La munte, românii continuă să aleagă în număr mare Valea Prahovei, una dintre cele mai populare zone turistice pentru escapadele scurte de weekend.