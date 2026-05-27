Tragedie feroviară în Petroșani: o femeie a murit după ce și-a împins copilul din fața trenului
Accident feroviar
O tragedie s-a petrecut marți seară în municipiul Petroșani, unde o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren. Potrivit primelor informații, aceasta se afla împreună cu fetița sa, în vârstă de aproximativ 5 sau 6 ani, în apropierea liniilor de cale ferată.
Martorii spun că, în ultimele clipe înainte de impact, femeia ar fi reușit să își împingă copilul din fața trenului, salvându-i astfel viața.
Copila a scăpat fără răni
Fetița nu a fost rănită, însă femeia a murit pe loc, în urma impactului violent, conform presei locale.
La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri, medici și reprezentanți CFR. Circulația feroviară a fost blocată aproximativ o oră, pentru intervenție și cercetările făcute de anchetatori. Potrivit martorilor aflați în zonă, după producerea accidentului, un angajat CFR ar fi găsit copila în apropierea liniilor de cale ferată și ar fi dus-o în siguranță acasă.
Polițiștii au deschis o anchetă
Oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia și în ce condiții femeia și copilul au ajuns în apropierea căii ferate în momentul trecerii trenului.
Citește și:
- 11:49 - Zodiile care atrag banii, dar nu și fericirea în cuplu. Tu în ce categorie te afli?
- 11:45 - Raport alarmant despre sănătatea mintală a copiilor din România: jumătate dintre elevi spun că s-au gândit să își ia zilele
- 11:30 - Miruță nu exclude varianta unui guvern interimar până în toamnă: „Guvernul funcționează, ministerele funcționează”. Ce spune despre tehnocrați – VIDEO
- 11:30 - MApN pune tunurile pe noua lege a salarizării, după ce șeful Armatei a ajuns să aibă salariul mai mic decât cel al unui parlamentar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News