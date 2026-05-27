Diplomație cu ... tigri: gestul făcut de Putin pentru Kazahstan
Tigrii siberieni/ Profimedia
Rusia a oferit Kazahstanului patru tigri siberieni, inclusiv doi pui, pentru a sprijini refacerea populației acestor animale în sălbăticie, a anunțat președintele Vladimir Putin înaintea vizitei sale în statul din Asia Centrală.
Cele patru animale, cunoscute și drept tigri de Amur și capturate în regiunea Khabarovsk din extremul est al Rusiei, au fost transportate cu avionul în Kazahstan, a spus Putin marți pe site-ul web al Kremlinului, și urmează să fie eliberate în curând în sălbăticie, relatează Reuters.
Nu este prima dată când Putin folosește animale în eforturile sale diplomatice. În 2022, Rusia a trimis 30 de cai pur-sânge în Coreea de Nord, pe fondul consolidării relațiilor dintre cele două țări după invazia Ucrainei din acel an.
Bogat în resurse energetice și minerale esențiale, Kazahstanul se învecinează cu Rusia și este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care și China și Statele Unite își extind influența.
