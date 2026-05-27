Trump transformă Casa Albă într-o arenă de lupte. O arenă gigant MMA se construiește chiar lângă reședința prezidențială

Pregătirile pentru unul dintre cele mai neobișnuite evenimente organizate vreodată la Casa Albă sunt deja în plină desfășurare. În curtea reședinței prezidențiale americane se montează o arenă temporară de arte marțiale mixte, destinată unei gale spectaculoase UFC programate pentru data de 14 iunie, ziua în care Donald Trump va împlini 80 de ani.

În aceste zile, macaralele lucrează fără oprire pentru montarea unei structuri metalice uriașe, vizibilă în spatele clădirii prezidențiale. Pe construcția gigantică urmează să fie instalate reflectoarele care vor ilumina cele șase meciuri anunțate de Ultimate Fighting Championship, organizația care domină în prezent lumea sporturilor de contact de tip MMA.

Octogon, tribune și ecrane gigantice în curtea Casei Albe

Planurile prezentate de UFC includ instalarea celebrului octogon, platforma împrejmuită de grilaje unde se dispută luptele, dar și amenajarea unor tribune speciale pentru invitați.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, costurile totale ale evenimentului ar ajunge la aproximativ 60 de milioane de dolari.

Un oficial de la Casa Albă a insistat că organizarea galei nu implică utilizarea banilor publici.

„UFC plătește. Nu se folosesc bani publici pentru această instalație”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Organizatorii estimează că aproximativ 4.500 de persoane vor urmări luptele direct de pe peluza sudică a Casei Albe. În paralel, alte până la 100.000 de persoane ar urma să urmărească gala pe un ecran uriaș instalat într-un parc aflat în apropiere.

Lupte grele anunțate pentru gala organizată de ziua lui Trump

Printre confruntările anunțate se află și duelul dintre francezul Ciryl Gane și brazilianul Alex Pereira. Cei doi vor lupta pentru titlul mondial interimar la categoria grea.

Evenimentul principal al serii îi va aduce în cușcă pe spaniolul neînvins Ilia Topuria și pe americanul Justin Gaethje, într-o confruntare pentru centura categoriei ușoare.

Dana White respinge acuzațiile privind o gală cu miză politică

Dana White, conducătorul UFC și unul dintre apropiații lui Donald Trump, a negat că evenimentul ar avea un caracter politic, în ciuda numeroaselor comentarii apărute în spațiul public.

„Iubesc această țară, aşa cum o iubește oricine de stânga. Iubesc această ţară, aşa cum o iubeşte oricine de dreapta. Ceea ce se întâmplă este că cheltuiesc o mulţime de bani pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite", a declarat White pentru revista Time.

Pe 4 iulie, Statele Unite vor marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență din 1776, iar administrația americană pregătește mai multe evenimente speciale dedicate aniversării.

Trump își consolidează legătura cu sporturile de contact

Pasiunea lui Donald Trump pentru sporturile de luptă este cunoscută de mulți ani, încă din perioada de dinaintea intrării sale în politică. Relația apropiată dintre liderul american și lumea MMA s-a consolidat puternic în ultimii ani, în special prin legăturile dezvoltate cu UFC și cu sporturi extrem de populare în rândul tinerilor albi din SUA, categorie care a avut un rol important în victoria sa electorală din 2024.

În paralel cu gala MMA, Donald Trump a anunțat și organizarea unei curse stradale în Washington, care va avea loc în perioada 21-23 august și va fi gestionată de organizatorii campionatului automobilistic IndyCar Series.

În jurul Casei Albe continuă și alte proiecte de construcție susținute de președintele american, inclusiv amenajarea unei noi săli de bal, ridicată în imediata apropiere a viitoarei arene MMA.