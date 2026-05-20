Apă contaminată cu E-Coli în Covasna

Mai multe fântâni din Târgu Secuiesc, contaminate cu bacterii periculoase. Compania de apă, amendată de DSP după ce oamenii au ajuns la spital cu stări de rău

Mai multe fântâni din Târgu Secuiesc au fost depistate cu infecții bacteriene, în urma unor teste realizate de Direcția de Sănătate Publică Covasna. Anunțul a fost făcut de furnizorul local de apă Hydrokov, după verificările efectuate în mai multe zone ale orașului.

Testele au fost realizate după ce, în luna aprilie, mai mulți locuitori au acuzat stări de rău asociate consumului de apă contaminată. Potrivit Hydrokov, au fost analizate 18 fântâni de pe străzile Bálványos, Vár, Kert și Határér, iar 10 dintre acestea au fost confirmate ca fiind contaminate. Singura zonă unde probele au ieșit negative a fost strada Határér. În celelalte locații a fost depistată prezența bacteriilor.

„Apa din fântânile infectate este dăunătoare sănătății”, au avertizat reprezentanții companiei, precizând că raportul va fi transmis autorităților locale și persoanelor afectate.

Suspiciuni legate de contaminarea cu E.coli

Potrivit informațiilor apărute anterior, bacteria Escherichia coli ar fi ajuns în rețeaua de apă a orașului în a doua parte a lunii aprilie. Mai multe persoane au reclamat atunci simptome precum vărsături, diaree, crampe abdominale și stări severe de slăbiciune. Hydrokov a recunoscut ulterior că populația nu a fost informată imediat despre primele semne ale contaminării. Pentru neregulile constatate, DSP Covasna a sancționat compania de apă pentru lipsa unor clarificări privind cauza contaminării și pentru faptul că autoritățile nu au fost informate la timp despre intervențiile făcute la rețea.

Reprezentanții Hydrokov au transmis că apa potabilă furnizată prin rețeaua publică este sigură pentru consum, potrivit celor mai recente teste de laborator. Compania a reamintit și că legea interzice conectarea rețelelor publice de apă la surse neautorizate.