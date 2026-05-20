Obiceiul de seară care îți afectează creierul. Semnal de alarmă tras de neurologi

Medicii neurologi atrag atenția asupra unui obicei pe care mulți îl consideră inofensiv: consumul de alcool seara. Potrivit specialiștilor, chiar și cantitățile moderate pot influența negativ sănătatea creierului în timp, iar consumul regulat este asociat cu un risc crescut de declin cognitiv, inclusiv demență și boala Alzheimer.

Experții explică faptul că perioada nopții este esențială pentru refacerea creierului, procesarea informațiilor și consolidarea memoriei, iar alcoolul interferează direct cu aceste mecanisme, scrie Adevarul.

„Alcoolul afectează creierul”, avertizează neurologii

„De departe, cel mai important obicei de seară este somnul”, afirmă Paul E. Bendheim, profesor clinic la Universitatea din Arizona și fondator al BrainSavers. Acesta subliniază că tulburările de somn sunt tot mai des asociate cu un risc crescut de Alzheimer și alte forme de demență.

La rândul său, neurologul Fawad Mian atrage atenția asupra efectelor directe ale alcoolului: „Alcoolul micșorează creierul”. Potrivit acestuia, substanța are efect toxic asupra neuronilor și reduce factorii care susțin dezvoltarea și funcționarea optimă a celulelor nervoase.

„Este ca și cum ai lua lumina soarelui și apa plantelor”, explică medicul, sugerând impactul negativ asupra vitalității creierului.

Zonele cerebrale cele mai afectate

Neurologul Jessica Zwerling compară efectele consumului îndelungat de alcool cu modificările vizibile ale pielii după expunerea prelungită la apă.

„Pe termen lung, consumul excesiv de alcool poate duce la reducerea volumului cerebral, ceea ce influențează modul în care gândim”, explică aceasta.

Printre regiunile cele mai vulnerabile se numără hipocampul, esențial pentru memorie, precum și materia cenușie și albă, implicate în procesarea informațiilor. De asemenea, cerebelul, responsabil pentru echilibru, și lobii frontali, implicați în luarea deciziilor și planificare, pot fi afectați.

De ce alcoolul de seară este mai problematic

Deși multe persoane cred că alcoolul ajută la adormire, specialiștii spun că efectul este înșelător.

„În prima parte a nopții, alcoolul are un efect sedativ”, explică Bendheim. „Însă, pe măsură ce este metabolizat, în a doua parte a nopții apar somnul fragmentat, trezirile frecvente și visele neplăcute.”

Aceasta este și perioada în care creierul desfășoară cele mai importante procese de refacere.

„Practic, creierul nu mai beneficiază de resetarea completă de care are nevoie”, explică Jasdeep S. Hundal, director al Center for Memory & Healthy Aging din New Jersey.

Pe termen scurt, alcoolul afectează atenția, memoria, viteza de reacție și capacitatea de decizie. Pe termen lung, efectele se pot acumula, ducând la modificări structurale și funcționale ale creierului.

Tot mai mulți specialiști privesc cu precauție chiar și consumul moderat, considerat în trecut relativ sigur.

„Din perspectiva sănătății creierului, cu cât mai puțin alcool, cu atât mai bine”, afirmă Hundal.

Trei obiceiuri de seară recomandate pentru protejarea creierului

Medicii recomandă câteva obiceiuri simple care pot sprijini sănătatea creierului și calitatea somnului.

1. Program de somn regulat

Culcatul și trezitul la ore fixe, inclusiv în weekend, ajută la menținerea unui ritm biologic stabil. Adulții au nevoie, în general, de 7–9 ore de somn pe noapte.

2. Plimbare după cină

O scurtă plimbare seara poate reduce stresul și îmbunătăți metabolismul. Potrivit specialiștilor, acest obicei poate contribui și la reducerea rezistenței la insulină, un factor care afectează sănătatea vaselor de sânge ce hrănesc creierul.

3. Evitarea ecranelor înainte de culcare

Utilizarea telefonului sau a altor dispozitive înainte de somn menține creierul într-o stare de alertă și reduce calitatea odihnei. „Creierul are nevoie de timp pentru a intra în starea de recuperare”, subliniază neurologii.

Specialiștii subliniază că somnul de calitate și reducerea consumului de alcool pot avea un impact semnificativ asupra sănătății creierului și asupra modului în care acesta îmbătrânește.