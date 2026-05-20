Diana Buzoianu, acuzată că a afectat sezonul turistic pe litoral prin afirmații alarmiste legate de poluare

Aleși locali și șefi ai instituțiilor de specialitate contrazic afirmațiile ministrului Mediului privind presupusa deversare de dejecții în zona stațiunilor de pe litoral, potrivit Realitatea Plus. În același timp, hotelierii avertizează că declarațiile Dianei Buzoianu le afectează deja afacerile, într-un context economic intern și internațional oricum dificil. Postul TV a solicitat un punct de vedere din partea Dianei Buzoianu, dar până la difuzarea știrii nu a primit un răspuns.

În martie anul acesta, când deja începuseră pregătirile pentru sezonul estival, ministrul mediului a afirmat, într-o postare care a devenit viurală, că o conductă ar deversa "o grămadă de porcării" în apa mării.

Numeroase comentarii publicate pe rețelele de socializare au contrazis declarațiile Dianei Buzoianu și au subliniat faptul că acestea au avut un efect negativ, făcându-i pe mulți români să-și schimbe planul de a petrece vacanțele pe litoralul Mării Negre, de teamă că s-ar putea îmbolnăvi. Reacțiile negative au venit și din industria turismului, și așa greu încercată de măsurile de austeritate luate până acum de guvernul Bolojan.

Deputata PSD de Constanța Mirela Matichescu o acuză pe Diana Buzoianu că a făcut scandal degeaba și a produs prejudicii afacerilor de pe litoral.

„Vă rog public să ieșiți și să dezmințiți informațiile alarmiste care au creat panică și au afectat grav imaginea litoralului românesc. Pentru că, atunci când ocupi o funcție publică, o astfel de declarație nu face altceva decât să submineze economia națională și să lovească în mii de oameni care trăiesc din turism: hoteluri, restaurante, angajați și investitori”, a transmis politicianul la Realitatea Plus.

Și directorul Administrației Bazinale Dobrogea–Litoral a venit cu detalii, afirmând că țevile menționate de Diana Buzoianu au fost autorizate și deversau legal apă pluvială și apă din pânza freatică în mare, însă, într-adevăr, fuseseră amplasate incorect și autorizația expirase, motiv pentru care au fost îndepărtate.

„În esență, ele făceau parte dintr-un sistem de evacuare a apelor de epuisment ale celor două hoteluri aflate în curs de execuție, peste aleea de promenadă. Întrebare: Să înțeleagă toată lumea. Erau dejecții deversate în mare sau alte mizerii?

Nu, erau ape de epuisment, ape de fundații. Sunt considerate ape convențional curate, care pot fi descărcate în Marea Neagră ca emisar.”, a declarat Stelică Hagi, director general Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral, pentru Focus Press.

Acuzațiile la adresa Dianei Buzoianu nu se limitează la declarațiile sale. Operatorii de turism spun că ministrul a dispus organizarea licitațiilor pentru plaje într-un termen care nu le mai permite să înceapă sezonul la timp. De aceea, în ciuda faptului că suntem la jumătatea lunii mai, încă nu s-au construit nici măcar beach‑barurile de unde turiștii ar trebui să își cumpere băuturi.

Odată cu declarațiile Dianei Buzoianu, spun operatorii de turism, riscăm ca Mamaia Nord, una dintre cele mai vizitate stațiuni, să fie evitată de români și nu numai.