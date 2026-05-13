Scandal la Paris: o „relație platonică” a lui Emmnuel Macron cu o actriță, motivul palmei primite de la Brigitte Macron?

Sursă: Realitatea.net

Celebra scenă a palmei pe care Brigitte Macron i-a dat-o soțului ei, chiar în ușa avionului prezidențial, ar putea ascunde un scandal conjugal "platonic". Ipoteza este lansată de un jurnalist de la Paris Match, care o prezintă și pe presupusa „victimă colaterală”, actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani.

Jurnalistul Florian Tardif, autor al volumului „Un cuplu (aproape) perfect”, a declarat la RTL că scena surprinsă în 2025 pe aeroportul din Hanoi, când Brigitte Macron își atinge soțul pe față imediat după deschiderea ușii avionului, n-ar fi fost un gest afectuos, ci finalul unei dispute reale, scrie Madame Figaro.

Potrivit lui Tardif, totul ar fi pornit de la un mesaj primit de Emmanuel Macron de la actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani. Jurnalistul susține că președintele ar fi întreținut „timp de câteva luni” o relație platonică, schimbând mesaje „care au mers destul de departe”, inclusiv complimente directe.

Élysée ar fi regretat modul în care a gestionat episodul

În 2025, președintele Macron a negat orice „conflict conjugal”, vorbind despre un „moment de complicitate”. Tardif afirmă însă că tensiunile din avion au fost „semnificative”, iar scena a devenit publică doar pentru că echipa de la bord a crezut că discuția se încheiase. În realitate, conflictul continua chiar în momentul în care ușa avionului s-a deschis.