Dulceata de căpșuni. Rețeta clasică cu sirop și fructe întregi

Suntem în plin sezon al căpșunilor, momentul perfect pentru a pregăti o dulceață parfumată, aromată și plină de culoare, care să păstreze gustul verii în borcane pentru lunile reci de iarnă. Această rețetă clasică de dulceață de căpșuni este simplă, dar necesită puțină răbdare pentru a obține o textură ideală și un sirop bine legat, cu fructe întregi și intense la gust.

INGREDIENTE:



Pentru 6 borcane de 300 ml:

1 kg căpșuni, bine coapte, dar ferme

1 kg zahăr

200 ml apă (doar pentru început, la sirop)

1 lămâie mare (zeama ei)

Mod de preparare

Pregătirea căpșunilor:

Spală rapid căpșunile sub jet de apă rece (fără înmuiere!).

Îndepărtează codițele.

Lasă-le la scurs într-o strecurătoare.

Prepararea siropului:

Într-o cratiță largă, pune 1 kg zahăr + 200 ml apă.

Fierbe la foc mediu până se dizolvă zahărul complet.

Mărește focul și fierbe 7–10 minute, până obții un sirop ușor legat (ca mierea mai lichidă).

Adaugă zeama de la o lămâie – stabilizează culoarea și împiedică zaharisirea.

Adăugarea căpșunilor:



Pune căpșunile scurse în siropul clocotit.

Fierbe la foc mediu 10–12 minute, fără să amesteci cu lingura (scutură ușor cratița).

Spumează frecvent.

Oprește focul, acoperă cu un prosop curat și lasă să se răcească complet – 6–12 ore.

A doua fierbere:



Pune din nou dulceața la fiert.

Fierbe 5–10 minute, până trece testul picăturii:

Picură sirop pe o farfurie rece – dacă se încheagă și nu se împrăștie, e gata.

Îmbuteliere:



Pune dulceața fierbinte în borcane sterilizate.

Închide-le imediat și, opțional, întoarce-le 5 minute cu capacul în jos.

Lasă-le să se răcească lent, învelite într-un prosop gros.

Păstrare:



În cămară răcoroasă, ferită de lumină.

După deschidere, la frigider, potrivit sursei.