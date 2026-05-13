Ce trebuie să faci cu trandafirii pentru a stimula inflorescența. Vei avea tufe pline cu flori

Trandafirii sunt consideraţi printre cele mai spectaculoase şi apreciate flori din grădină. Eleganţi, parfumaţi şi plini de culoare, aceştia pot schimba complet aspectul unei curţi. Cu toate acestea, trandafirii sunt şi plante extrem de sensibile, iar o simplă greşeală de îngrijire le poate afecta. Iată ce recomandă specialiștii!

Mulţi pasionaţi de grădinărit observă că, în ciuda fertilizării şi a îngrijirii constante, plantele dezvoltă frunze îngălbenite, boboci care se usucă înainte să înflorească sau pete negre pe frunze şi tulpini. Specialiştii spun însă că una dintre cele mai importante reguli nu ţine neapărat de îngrăşăminte, ci de momentul şi modul în care sunt udaţi trandafirii.

Când trebuie udaţi trandafirii

Grădinarii cu experienţă recomandă ca trandafirii să fie udaţi dimineaţa, înainte de ora 11:00. Deşi pare un detaliu minor, acest obicei poate influenţa semnificativ sănătatea şi aspectul plantelor.

În primele ore ale zilei, temperaturile sunt mai scăzute, iar rădăcinile au timp să absoarbă apa înainte ca soarele puternic să usuce rapid solul. Astfel, plantele rezistă mai bine căldurii şi stresului termic din timpul zilei.

Udarea făcută dimineaţa ajută şi la menţinerea florilor proaspete pentru mai mult timp, prevenind ofilirea rapidă în zilele caniculare.

De ce udarea seara poate crea probleme

Mulţi oameni preferă să ude plantele la finalul zilei pentru a evita evaporarea rapidă a apei. În cazul trandafirilor, acest obicei poate favoriza însă apariţia bolilor fungice.

Trandafirii sunt vulnerabili la afecţiuni precum:

pătarea neagră;

făinarea;

diverse infecţii fungice care afectează frunzele şi tulpinile.

Umezeala rămasă pe frunze peste noapte creează condiţii ideale pentru dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor. Dacă udarea este făcută dimineaţa, soarele şi circulaţia aerului usucă rapid excesul de apă, reducând riscul apariţiei bolilor.

Greşeala frecventă pe care mulţi o fac

Nu doar momentul udării este important, ci şi modul în care aceasta este realizată. Una dintre cele mai comune greşeli este stropirea plantei de sus, inclusiv a florilor şi frunzelor.

Specialiştii recomandă ca apa să fie turnată direct la baza tufei, cât mai aproape de rădăcină, evitând udarea frunzelor şi a florilor.

Pentru o îngrijire corectă, este indicat:

să folosiţi furtunul sau stropitoarea orientate spre sol;

să evitaţi pulverizarea directă pe frunze;

să faceţi udări mai rare, dar abundente şi profunde.

Trucul care ajută trandafirii să reziste vara

Trandafirii dezvoltă rădăcini adânci, motiv pentru care au nevoie de apă care să pătrundă bine în sol. Udările superficiale şi dese nu ajută planta să îşi dezvolte un sistem radicular puternic.

În schimb, udările profunde, realizate corect dimineaţa, stimulează dezvoltarea rădăcinilor şi ajută plantele să suporte mai bine seceta şi temperaturile ridicate din timpul verii.

Rezultatele pot fi observate rapid: frunze mai verzi, tufe mai sănătoase şi o înflorire bogată care poate dura din primăvară până târziu în toamnă.

