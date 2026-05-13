Sărbătoarea zilei 13 mai: O mare Sfântă, cinstită de Biserică. Cruce neagră în calendar

Pe data de 13 mai a fiecărui an se face pomenirea Sfintei Glicheria. Este cruce neagră în calendar.

Sfanta Glicheria a trait in secolul al II-lea, in timpul imparatului Antonin si a guvernatorului Savin. Sfanta Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. Dupa moartea tatalui s-a stabilit in cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusa sa aduca jertfe inaintea idolului lui Zeus. Refuza si la rugaciunile ei un fulger a lovit statuia lui Zeus si a sfaramat-o. Prefectul a poruncit sa fie batuta si aruncata in temnita. Dorea ca Glicheria sa moara prin infometare. Insa, ingerul Domnului se pogora din cer si ii aducea hrana. Temnicerul Laodicius vazand aceasta minune, L-a marturisit pe Hristos in fata prefectului. Pentru aceasta marturisire temnicerului i se va taia capul.

Sfanta Glicheria a fost aruncata intr-un cuptor cu foc din care a iesit nevatamata, iar mai tarziu a fost aruncata la fiare. Rugandu-se lui Dumnezeu, aceasta sfanta mucenita si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Din sfintele ei moaste curgea mir inmiresmat, care vindeca tot felul de boli grele.



Troparul Sfintei Mucenite Glicheria

Glasul 4



Mieluseaua Ta, Iisuse, Glicheria, striga cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara de prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.



Condacul Sfintei Mucenite Glicheria

Glasul 3

Fecioara astazi...

Pe Fecioara si de Dumnezeu Nascatoarea Maria iubind, ti-ai pazit fecioria ta nestricata, si din dragostea cea catre Domnul indemnandu-te, cu barbatesc cuget ai patimit pana la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu indoita cununa, te-a incununat pe tine Hristos Dumnezeu.