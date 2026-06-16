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Bărbat urmărit internațional, prins în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare

Most Wanted

Most Wanted

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:27

Un bărbat urmărit internațional a fost prins, marți, 16 iunie 2026, de polițiștii Capitalei. Acesta era căutat din 3 noiembrie 2021.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigații Criminale, au desfășurat activități pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării unei măsuri privative de libertate.

Bărbatul a fost găsit la o adresă din București

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că bărbatul s-ar afla la o adresă din municipiul București. După activitățile specifice desfășurate, acesta a fost depistat în Capitală. Bărbatul a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale, și dus la sediul structurii.

Pe numele bărbatului, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Bărbatul urmează să fie dus la penitenciar

După ce a fost prins, bărbatul a fost condus la sediul structurii pentru punerea în executare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta urmează să fie introdus într-un penitenciar din Capitală. Rezultatul obținut arată că polițiștii Capitalei au continuat activitățile de căutare și localizare a bărbatului urmărit internațional.

Prin această acțiune, mandatul emis de instanță poate fi pus în executare, iar bărbatul condamnat urmează să ajungă în penitenciar.

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