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Actual· 1 min citire
Bărbat urmărit internațional, prins în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare
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Un bărbat urmărit internațional a fost prins, marți, 16 iunie 2026, de polițiștii Capitalei. Acesta era căutat din 3 noiembrie 2021.
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