Cristi a murit în Italia. Tânărul tătic și-a salvat fratele de la înec cu prețul vieții sale

Un român în vârstă de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a sărit în apă pentru a-și salva fratele mai mare, aflat în pericol de înec. Incidentul s-a transformat într-o tragedie cu final dureros, în ciuda eforturilor de salvare ale martorilor și echipelor de intervenție.
Intervenție disperată în apele periculoase ale râului Oglio
Tragedia s-a produs sâmbătă, pe o porțiune de plajă improvizată de pe râul Oglio, în apropiere de Brescia. Tânărul, stabilit de aproximativ cinci ani în Italia, unde lucra ca electrician, se afla la relaxare alături de fratele său, în vârstă de 30 de ani, și câțiva prieteni.
Într-un moment critic, fratele mai mare a fost surprins de curenți puternici și a început să se lupte cu apa. Fără ezitare, tânărul român a intrat în râu pentru a-l salva, alături de ceilalți membri ai grupului.
Fratele său a reușit să ajungă la mal, însă intervenția s-a transformat într-o tragedie pentru salvator, care nu a mai putut ieși din zona cu adâncimi de până la patru metri.
Eforturi de salvare fără rezultat
Pentru găsirea tânărului au fost mobilizate echipe de scafandri și un elicopter, iar corpul său a fost recuperat după zeci de minute de căutări, cu ajutorul unor pescari din zonă. Salvatorii au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes, decesul fiind declarat la scurt timp după intervenție.
„A murit într-un gest de iubire”
Comunitatea românească din Italia a reacționat cu profundă durere la vestea tragediei. Reprezentanți ai asociațiilor românești au transmis că tânărul este văzut ca un erou, subliniind că decizia sa a fost una instinctivă, motivată de dorința de a-și salva fratele.
„A murit într-un gest de iubire, fără să se gândească la propria siguranță”, au transmis apropiați ai comunității.
Durere în familie și în satul natal din România
Originar din comuna Matca, județul Galați, tânărul era descris de familie și vecini ca un om muncitor și dedicat. Acesta devenise tată în urmă cu doar patru luni, iar vestea morții sale a lăsat în urmă o familie devastată.
Bunica sa a povestit cu durere cum tragedia s-a petrecut fulgerător, iar rudele și vecinii au vorbit despre pierderea unui tânăr care „abia își construia viața”.
Zona în care s-a produs accidentul este cunoscută pentru curenții puternici și schimbările bruște de adâncime, fiind considerată periculoasă pentru înot. În ultimii ani, mai multe incidente similare au avut loc în râul Oglio, autoritățile locale impunând restricții de scăldat în anumite sectoare.