Cristi a murit în Italia. Tânărul tătic și-a salvat fratele de la înec cu prețul vieții sale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 13:41

Un român în vârstă de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a sărit în apă pentru a-și salva fratele mai mare, aflat în pericol de înec. Incidentul s-a transformat într-o tragedie cu final dureros, în ciuda eforturilor de salvare ale martorilor și echipelor de intervenție.

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