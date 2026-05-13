Rețeta celui mai bun desert de sezon: Prăjitură pufoasă cu căpsuni

Această prăjitură pufoasă cu Mascarpone și căpșuni este unul dintre acele deserturi simple și aromate care se potrivesc perfect sezonului cald. Combinația dintre textura fină a mascarpone-ului și prospețimea căpșunilor oferă un echilibru plăcut de gusturi și o consistență delicată, fără să fie prea grea sau excesiv de dulce.

Mascarponele este incorporat direct în aluat, ceea ce face ca blatul să fie nu doar pufos, ci și ușor cremos și umed. Spre deosebire de prăjiturile cu cremă adăugată separat, aici toate aromele se îmbină încă din timpul coacerii.

Căpșunile așezate în aluat își lasă sucul în blat și conferă un gust dulce-acrișor.

Poate fi servită atât ușor călduță, când aromele sunt mai intense, cât și rece, când textura devine mai fermă și mai bine așezată.

Ingrediente

250 g mascarpone

200 g zahăr

3 ouă

100 ml ulei

200 g făină

10 g praf de copt

1 linguriță extract de vanilie

Un praf de sare

300 g căpșuni proaspete

1 lingură de făină pentru căpșuni

Mod de preparare

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Ouăle se bat împreună cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare și ușor spumoasă.

Se adaugă mascarponele, aflat la temperatura camerei, și se amestecă bine până la obținerea unei creme fine și omogene.

Uleiul se toarnă treptat, în fir subțire, apoi se adaugă extractul de vanilie și praful de sare.

Făina se cerne împreună cu praful de copt și se încorporează treptat în compoziție, amestecând ușor pentru a păstra textura aerată a aluatului.

Căpșunile se spală, se curăță și se taie în bucăți potrivite. Acestea se amestecă apoi cu o lingură de făină, pentru a evita lăsarea excesivă de lichid în timpul coacerii.

Aluatul se toarnă în tavă și se nivelează uniform, iar căpșunile se distribuie deasupra, apăsându-le ușor în compoziție.

Prăjitura se coace aproximativ 40-45 de minute, până când capătă o culoare aurie și trece testul scobitorii.

După coacere, desertul se lasă să se răcească înainte de a fi porționat.

Poate fi servit simplu sau cu puțin zahăr pudră deasupra. Textura se păstrează foarte bine și a doua zi, iar aromele devin chiar mai intense.

Pentru un plus de savoare, prăjitura poate fi completată cu o cremă de vanilie sau servită alături de un sos ușor de fructe.

Rezultatul este un desert cu aspect rustic, aromat și echilibrat, care merge perfect alături de o cafea sau un ceai și care invită inevitabil la încă o felie.

