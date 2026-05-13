A fost găsit băieţelul de 5 ani dat dispărut în Sibiu. Alexandru a fost căutat timp de trei zile - VIDEO
Alexandru, băiețelul dispărut din Sibiu
Alexandru, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu, dat dispărut după ce s-a pierdut de tatăl său în zona Rusca, a fost găsit după ore întregi de căutări. Cazul a mobilizat forțe impresionante de intervenție, dar și zeci de localnici și voluntari care au participat la operațiunile desfășurate în zona Sebeșul de Jos, comuna Turnu Roșu.
Copilul, Alexandru Toma Zerestea, dispăruse luni, 11 mai, în timp ce se afla împreună cu tatăl său la ferma familiei. Cei doi merseseră să repare un gard electric, iar la un moment dat băiețelul, care mergea câțiva pași înainte pe o potecă de lângă pădure, a dispărut din raza vizuală a tatălui. Bărbatul a mers imediat după el, însă nu l-a mai găsit.
Video AICI
În orele care au urmat, zona a fost împânzită de polițiști, salvamontiști, jandarmi, voluntari și localnici. La căutări au fost folosiți câini de urmă, drone, echipamente de termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, intervenția fiind una de amploare din cauza terenului dificil și a suprafeței mari care trebuia verificată. Tatăl copilului a rămas permanent în zonă și a participat la căutări alături de echipele de intervenție.
Citește și:
- 13:26 - Urs surprins alergând pe un trotuar din Brașov, în zona Facultății de Silvicultură VIDEO
- 13:08 - Bărbat din Bihor, arestat după ce a bătut în mod repetat doi copii de 2 și 3 ani cu o coadă de mătură
- 13:02 - Cutremur la STB. Consiliul General București a votat concedierea a 800 de angajați
- 12:59 - Leguma banală pe care Mihaela Bilic o recomandă pentru digestie, ulcer, gastrită și retenția de lichide
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News