Alertă OMS: Epidemia de Ebola, scăpată de sub control. Nu există vaccin pentru noua tulpină depistată

Sursă: Realitatea.net

Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea și viteza cu care se răspândește epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo. Potrivit autorităților, peste 130 de persoane ar fi murit, iar sute de cazuri suspecte sunt investigate în estul țării.

Situația este critică în mai multe zone afectate de conflict și lipsă de infrastructură medicală. Echipele medicale spun că multe spitale sunt deja suprasolicitate și nu mai pot primi pacienți suspecți de Ebola.

„Acest lucru vă dă o idee despre situaţia haotică actuală", a subliniat Trish Newport, responsabilă de programul de urgenţă al MSF.

În unele localități, spațiile de izolare încă nu sunt complet amenajate, iar localnicii spun că îngroapă victimele fără echipamente de protecție.

„Săpăm morminte şi îngropăm persoanele decedate fără mănuşi şi fără niciun fel de protecţie. Suntem atât de expuşi", a declarat Salama Bamunoba, reprezentant al unei organizaţii locale de tineret.

Autoritățile au raportat sute de cazuri suspecte

Ministrul Sănătății din RDC, Samuel Roger Kamba, a anunțat că au fost raportate 136 de decese suspecte și aproximativ 543 de cazuri suspecte de Ebola. OMS a activat alertă sanitară internațională pentru această epidemie, care este a 17-a înregistrată în Republica Democrată Congo.

„Nu cred că această epidemie se va termina în două luni", a avertizat Anne Ancia, reprezentanta OMS în RDC.

Nu există vaccin pentru tulpina depistată

Potrivit specialiștilor, actualul focar este provocat de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există în prezent nici vaccin și nici tratament specific. Măsurile se bazează în principal pe izolarea rapidă a cazurilor și limitarea contactelor. Autoritățile din Congo au introdus controale sanitare suplimentare la punctele de frontieră, după ce virusul a ajuns deja și în Uganda.

Statele Unite ale Americii au recomandat cetățenilor să evite călătoriile în RDC, Uganda și Sudanul de Sud și au anunțat controale sanitare suplimentare la frontieră. Bahrain a decis suspendarea temporară a intrării persoanelor venite din aceste țări. Un medic american expus virusului a fost transferat pentru tratament și izolare în Germania, iar un alt medic a fost internat preventiv în Cehia după contactul cu un pacient infectat.