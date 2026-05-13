Kelemen Hunor, după datele INS privind inflația: „M-aș gândi foarte serios la reducerea TVA-ului”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că o reducere a TVA-ului ar fi o măsură benefică pentru economia românească, în contextul în care Institutul Național de Statistică a publicat cele mai recente date privind inflația și evoluția PIB-ului.

„Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic”, a afirmat liderul UDMR, adăugând că România ar trebui să devină mai atractivă pentru investițiile care se retrag din Asia spre Europa, pe fondul reconfigurării lanțurilor de producție la nivel global.

Kelemen Hunor a susținut că inflația actuală nu este cauzată de politicile Guvernului României, ci reprezintă un fenomen regional, generat în primul rând de războiul din Orientul Mijlociu și de efectele acestuia asupra prețurilor la energie.

„Când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face şi trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume, această inflaţie, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6 - 7%”, a explicat acesta.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice, liderul UDMR a recunoscut că „mai e mult de făcut”, precizând că o soluție magică nu există, iar atragerea de investitori și menținerea locurilor de muncă rămân esențiale pentru stabilitatea economică.

Declarațiile vin după ce INS a anunțat miercuri că rata anuală a inflației în aprilie 2026 a ajuns la 10,7%, față de aprilie 2025, iar rata inflației de la începutul anului (față de decembrie 2025) a fost de 3,1%. Totodată, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul anterior și cu 1,5% față de același trimestru al anului 2025.