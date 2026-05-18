Tratamentul chirurgical al obezității

Pentru unele persoane, excesul ponderal nu este doar o problemă estetică sau de stil de viață, ci o afecțiune complexă, asociată cu riscuri importante pentru sănătate. Atunci când metodele conservatoare nu sunt suficiente, poate fi luată în calcul o soluție chirurgicală.

Chirurgia bariatrică presupune modificarea tubului digestiv pentru a susține scăderea în greutate și pentru a ameliora unele afecțiuni asociate obezității, precum diabetul zaharat de tip 2, apneea de somn sau hipertensiunea arterială. Intervențiile de chirurgie bariatrică restricționează cantitatea de alimente care poate fi consumată sau influențează mecanismele metabolice implicate în foame, sațietate și utilizarea nutrienților. Indicația nu se stabilește doar după numărul de kilograme, ci după indicele de masă corporală, bolile asociate și istoricul încercărilor anterioare de tratament.

Rezultatul pe termen lung depinde mult de monitorizarea după operație. Pacientul are nevoie de recomandări nutriționale, suplimente acolo unde sunt indicate, controale periodice și adaptarea progresivă a stilului de viață. Intervenția poate fi un punct de cotitură, dar nu funcționează izolat: succesul vine din colaborarea cu o echipă multidisciplinară și din respectarea planului postoperator.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .