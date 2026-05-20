Pofta de dulce seara: un semnal al corpului, nu doar o slăbiciune. Ce îți transmite

Pofta intensă de zahăr care apare după lăsarea serii este o problemă frecventă, iar specialiștii spun că nu ține doar de voință: alimentația din timpul zilei, stresul, oboseala sau dezechilibrele hormonale pot declanșa această nevoie puternică de dulce.

Nu mănânci suficient în timpul zilei

Una dintre cele mai frecvente cauze este restricția alimentară din timpul zilei. Dacă sari peste mese, mănânci foarte puțin sau alegi doar salate și gustări fără suficiente proteine și grăsimi sănătoase, corpul începe să ceară energie rapidă spre seară.



Zahărul oferă creierului o senzație imediată de confort și energie, motiv pentru care apare pofta puternică de dulce exact atunci când oboseala se acumulează.



Multe persoane intră fără să își dea seama într-un cerc vicios: mănâncă prea puțin ziua, apoi pierd controlul seara.



Stresul crește pofta de zahăr

După o zi stresantă, creierul caută metode rapide de relaxare.

Zahărul stimulează eliberarea dopaminei și serotoninei, substanțe asociate cu starea de bine.



De aceea, multe persoane simt că dulciurile le calmează emoțional. Problema este că efectul este temporar, iar după aceea apar oboseala și sentimentul de vinovăție.



Pofta de dulce seara poate fi, de fapt, o formă de epuizare emoțională.

Dormi prea puțin

Lipsa somnului afectează hormonii foamei și ai sațietății. Când ești obosită, organismul produce mai multă grelină, hormonul care stimulează apetitul, și mai puțină leptină, hormonul care transmite senzația de sațietate.



În plus, creierul caută alimente bogate în zahăr pentru a compensa lipsa de energie.



Persoanele care dorm puțin au adesea pofte mai intense pentru dulciuri și carbohidrați seara.

Mănânci prea mulți carbohidrați simpli

Pâinea albă, covrigii, produsele de patiserie și sucurile dulci pot crea fluctuații rapide ale glicemiei.

După creșterea bruscă a zahărului din sânge apare o scădere rapidă, iar corpul cere din nou ceva dulce.



Astfel apare senzația că „nu te poți opri” din mâncat dulciuri seara.

