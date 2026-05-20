Noi scumpiri la pompă: motorina costă aproape 9,70 lei/litru. Ce îî așteaptă pe șoferi în această vară

Sursă: Realitatea PLUS

Benzina și motorina s-au scumpit din nou! În București, cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,18 lei/l, comparativ cu 9,12 lei per litru cât era ieri.

Spre disperarea șoferilor, prețul carburanților continuă să crească ușor. Ei bine, în acest moment, benzina standard este 9 lei și 28 de bani, și motorina standard 9 lei și 69 de bani. Dacă ne uităm și la carburanții premium, benzina premium se apropie de 10 lei, este 9 lei și 99 de bani, iar motorina premium 10 lei și 50 de bani.

În țară găsim, însă, carburanți mai ieftini. Cel mai ieftin carburant, cea mai ieftină benzină o găsim în Mureș, este 8 lei și 95 de bani, și în Constanța motorina 9 lei și 50 de bani. Prețurile continuă să crească. Acum șoferii vor plăti mai mult, mai ales dacă și în următoarea perioadă, așa cum avertizează experții, vom vedea creșteri la pompă.

Creșteri nu vor fi doar la pompă, ci și în magazine, pentru că din aprilie prețul carburanților a crescut cu aproape 3 lei. Este o creștere extrem de mare, o creștere pe care o vom vedea și noi la raft.