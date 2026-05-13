Panicǎ în Piața Mare din Suceava. Un bărbat a tras cu o armă și a amenințat comercianții cu un cuțit
Pistol
Scene tensionate au avut loc miercuri, 13 mai, în Piața Mare din municipiul Suceava, după ce un bărbat ar fi tras cu o armă în zona comercianților, iar apoi ar fi scos un cuțit cu care a început să amenințe oamenii aflați în piață.
Incidentul s-a petrecut în Piața Agroalimentară din centrul orașului și a provocat panică printre comercianți și clienți. Martorii spun că individul ar fi scos la un moment dat un pistol și ar fi tras cel puțin un foc de armă. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, scandalul ar fi început după ce bărbatul ar fi încercat să intre în fața unei femei aflate la coadă. După ce aceasta i-a atras atenția, individul ar fi devenit agresiv și ar fi amenințat-o.
Femeia le-a povestit anchetatorilor că a văzut un pistol și a auzit o pocnitură, moment în care s-a panicat. Ulterior, bărbatul ar fi scos și un cuțit de mari dimensiuni, cu care ar fi amenințat mai mulți comercianți din piață. La scurt timp după incident, polițiștii au intervenit și l-au dus pe individ la audieri.
Polițiștii spun că arma ar fi fost de tip airsoft
În urma controlului corporal, oamenii legii nu au găsit asupra bărbatului o armă letală. Din primele informații, pistolul folosit ar face parte din categoria armelor airsoft, care nu necesită autorizare. Chiar și așa, polițiștii atrag atenția că astfel de obiecte nu pot fi folosite în spații publice sau în zone în care se află persoane, mai ales dacă provoacă panică sau pot pune oamenii în pericol. Bărbatul era audiat de polițiști, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.
Citește și:
- 14:49 - Un bărbat a fost jefuit după ce s-a lăudat cu un câștig de 20.000 de lei la jocuri de noroc, în Cluj
- 14:34 - Copilul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit. Sute de oameni l-au căutat timp de 43 de ore - VIDEO
- 12:52 - Tragedie în Neamț: un bărbat de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului și mașina a ieșit de pe șosea
- 10:44 - Incendiu puternic la un hotel din Eforie Nord. Proprietara: „Habar nu am dacă are asigurare!” - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News