Viiturile și ploile torențiale au făcut prăpăd în județul Vrancea. Mai multe drumuri și poduri au fost afectate
viituri. FOTO: Arhivă
Viiturile produse pe râul Râmna și pârâul Valea Neagră, alături de ploile torențiale și rafalele puternice de vânt, au provocat pagube în mai multe localități din județul Vrancea. Instituția Prefectului a anunțat miercuri că mai multe drumuri comunale, maluri de râu, poduri, dar și un imobil au fost afectate.
Potrivit reprezentanților instituției, în comuna Poiana Cristei, satul Petreanu, viiturile produse marți pe râul Râmna și pârâul Valea Neagră au afectat malurile cursurilor de apă și podurile de beton din zonele Brazi și Între Văi.
”În urma intervenției Comitetului Local pentru Situații de Urgență, drumul a fost degajat, iar podurile sunt circulabile”, a transmis Instituția Prefectului Vrancea.
Instituția precizează că în comuna Gura Caliței, satul Plopu, creșterea debitului râului Râmna a provocat eroziuni ale malului drept, în timp ce în comuna Câmpineanca un copac doborât de vânt a căzut peste acoperișul unui imobil, provocând distrugerea acestuia și afectând iluminatul public.
De asemenea, în comuna Vintileasca, ploile torențiale au dus la decopertarea unor porțiuni de drum comunal și la activarea unei alunecări de teren care a blocat drumul comunal 177A. În zonă s-a intervenit pentru devierea apei și refacerea drumurilor la stadiul inițial.
Prefectura Vrancea a anunțat că monitorizează în continuare situația generată de ploile torențiale.
