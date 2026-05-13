Incendiu puternic la un hotel din Eforie Nord. Proprietara: „Habar nu am dacă are asigurare!” - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 13 mai 2026 în stațiunea Eforie Nord, județul Constanța. Potrivit primelor informații, focul a fost semnalat la o unitate de cazare aflată pe strada Unirii, în zona centrală a stațiunii.

UPDATE - Hotelul era închis

Apar noi informații după incendiul izbucnit în dimineața zilei de 13 mai 2026 la Hotel Uranus din Eforie Nord. Potrivit datelor de la fața locului, unitatea de cazare era închisă în momentul producerii incendiului și nu avea turiști cazați. Proprietara hotelului a declarat că imobilul este dat spre închiriere de aproximativ patru ani și că ea nu se ocupă direct de administrarea acestuia. Femeia spune că a aflat despre incendiu de la un vecin, în cursul dimineții.

„L-am închiriat de patru ani și nu mă ocup eu. De dimineață dormeam și m-a sunat un vecin. Dar era închis acum, nu erau turiști cazați”, a precizat proprietara hotelului.

Hotelul ar urma să fie vândut

Femeia a mai declarat că intenționează să vândă hotelul și că actualii chiriași ar fi transmis că doresc să cumpere clădirea în acest an. Potrivit acesteia, există inclusiv un contract în care este menționată această intenție.

„Eu vreau să-l vând. Și le-am dat lor o chirie și au zis că-l cumpără anul ăsta. Contractul este de patru ani și mai are încă trei ani”, a spus proprietara. Întrebată dacă imobilul era asigurat, aceasta a declarat că nu știe în acest moment dacă există o poliță de asigurare pentru hotel.

„Habar n-am. O să întreb dacă are”, a mai spus femeia. Potrivit proprietarei, valoarea hotelului ar fi estimată la aproximativ un milion de euro.

Incendiul a izbucnit la unitatea de cazare aflată pe strada Unirii, în zona centrală a stațiunii Eforie Nord. La fața locului au intervenit pompierii ISU Dobrogea cu autospeciale de stingere și echipaje SMURD. Până la acest moment nu au fost anunțate victime, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor efectuate de autorități.

Incendiu la un hotel din Eforie Nord

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea, cu autospeciale de stingere și echipaje SMURD. Salvatorii încearcă să localizeze și să lichideze incendiul, intervenția fiind în continuare în desfășurare.

Incendiu la un hotel din Eforie Nord

Din primele date de la fața locului, incendiul s-ar manifesta la Hotel Uranus din Eforie Nord. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă există victime și nici care ar fi cauza izbucnirii focului, conform presei locale . Misiunea pompierilor este în dinamică, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea intervenției în siguranță.