Mărturia cutremurătoare a salvatorilor lui Alex: „Am și eu doi copii, emoția a fost maximă”. Ce au simțit membrii echipajului când l-au găsit pe băiat

Sursă: Realitatea.net

Misiune contracronometru finalizată cu succes: Echipajul elicopterului Black Hawk din cadrul IGAv a reușit localizarea și salvarea lui Alex. Copilul a fost reperat din aer și transportat de urgență la echipajele medicale, după o operațiune aeriană de precizie a Inspectoratului General de Aviație.

Emoția de dincolo de uniformă: Mărturia salvatorilor de la bordul Black Hawk

Dincolo de protocoalele stricte și de antrenamentele riguroase, reușita misiunii de salvare a lui Alex a lăsat urme adânce în sufletele celor care l-au reperat din aer. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au subliniat că, în ciuda experienței profesionale, latura umană a dominat momentul localizării. Plutonierul major Mihail Soare, operatorul de căutare-salvare din cadrul echipajului, a descris experiența ca fiind una de o intensitate fără precedent în cariera sa. Cu gândul la propriii copii, acesta a mărturisit că bucuria identificării băiatului a fost copleșitoare, transformând zecile de ore de incertitudine și căutări neîncetate într-un triumf al speranței.

O operațiune aeriană de precizie și coordonarea forțelor la sol

Succesul intervenției s-a bazat pe o coordonare milimetrică între echipajul elicopterului Black Hawk și echipele de intervenție de la sol. Imediat ce aparatul de zbor al Inspectoratului General de Aviație a localizat exact poziția copilului, forțele terestre au fost ghidate către locația indicată. Echipele Salvamont au fost primele care au ajuns la minor, găsindu-l conștient și stabil, în ciuda condițiilor dificile. Ulterior, acesta a fost preluat la bordul elicopterului pentru o evacuare rapidă și transportat către punctul de întâlnire cu echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. În prezent, micuțul se află sub monitorizare medicală permanentă, fiind transferat în siguranță la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu.

Un efort colectiv între structurile statului și solidaritatea comunității

Misiunea de găsire a lui Alex a reprezentat un exemplu de cooperare integrată, reunind sute de profesioniști din diverse structuri, de la pompieri și salvamontiști, până la polițiști, jandarmi, scafandri și cadre ale Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. DSU a evidențiat faptul că acest sistem complex a fost sprijinit în mod esențial de mobilizarea localnicilor și a voluntarilor, care au refuzat să abandoneze căutările. Munca de echipă și implicarea comunității au demonstrat că un sistem de urgență puternic se bazează nu doar pe tehnologie și resurse, ci și pe solidaritatea celor care pun umărul la salvarea unei vieți.