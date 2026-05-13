Anchetă în Prahova: o femeie care mergea pe trotuar a fost strivită de un stâlp de electricitate căzut

Sursă: Realitatea.net

Un incident grav a avut loc în orașul Azuga, județul Prahova, unde o femeie de 67 de ani a fost rănită după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit în timp ce mai mulți muncitori efectuau lucrări la rețeaua de cabluri. Totul s-a petrecut pe strada Victoriei, în timpul unor intervenții de demontare și înlocuire a cablurilor de electricitate.

Potrivit primelor informații transmise de IPJ Prahova, muncitorii lucrau la infrastructura de susținere a cablurilor în momentul în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat și apoi ar fi căzut la pământ. Polițiștii spun că femeia, în vârstă de 67 de ani și din Azuga, se deplasa regulamentar pe trotuarul pietonal atunci când a fost surprinsă de stâlpul care s-a prăbușit. La fața locului a intervenit un echipaj al serviciului de ambulanță, care i-a acordat primele îngrijiri medicale și a transportat-o ulterior la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis cercetări

Oamenii legii continuă acum verificările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță în timpul lucrărilor. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care stâlpul s-a prăbușit, dar și eventualele responsabilități ale celor implicați în intervenția asupra rețelei electrice.