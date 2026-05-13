Un bărbat a fost jefuit după ce s-a lăudat cu un câștig de 20.000 de lei la jocuri de noroc, în Cluj
Jocuri de noroc
Un bărbat de 53 de ani din Cluj a trecut de la bucuria unui câștig important la o experiență violentă, după ce a fost urmărit și atacat pe stradă. Omul ar fi câștigat 20.000 de lei la jocuri de noroc, iar imediat după ce a ieșit din sală s-ar fi lăudat cu suma obținută.
Potrivit unor surse din anchetă, un individ aflat în apropiere ar fi auzit discuția și ar fi decis să îl urmărească. Bărbatul s-a ținut după victimă pe tot traseul, inclusiv după ce aceasta a urcat într-un mijloc de transport. Anchetatorii spun că agresorul a așteptat momentul în care bărbatul a ajuns într-o zonă mai puțin circulată, între blocuri. Acolo l-ar fi atacat, l-ar fi lovit cu pumnii și i-ar fi furat toți cei 20.000 de lei pe care îi avea asupra lui.
După jaf, suspectul a fugit, iar victima a alertat autoritățile. Polițiștii au început imediat cercetările pentru identificarea agresorului.
Suspectul a fost prins după aproape o lună
La aproape o lună de la incident, anchetatorii au reușit să dea de urma bărbatului bănuit de comiterea tâlhăriei. Este vorba despre un clujean în vârstă de 51 de ani, care a fost dus miercuri la audieri. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
