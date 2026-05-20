Grindeanu cere CCR să investigheze Ordonanța 38, adoptată de premierul demis Bolojan
Ilie Bolojan vs. Sorin Grindeanu
Este informația exclusivă a momentului! Sorin Grindeanu sesizează Curtea Constituțională a României cu privire la Ordonanța 38, act normativ care a generat numeroase controverse legate de modul în care a fost adoptat de premierul Ilie Bolojan, în contextul în care acesta fusese demis.
Sorin Grindeanu solicită Curții Constituționale să se pronunțe asupra modului în care Ilie Bolojan a adoptat Ordonanța 38, care vizează și programul SAFE, act normativ contestat și de Avocatul Poporului printr-o sesizare similară.
Rămâne de văzut ce decizie va lua Curtea Constituțională a României în acest caz. De menționat că instituția juridică trebuie să se pronunțe în 30 de zile, spre deosebire de demersul Avocatului Poporului, care poate primi un termen de peste 1 an.
