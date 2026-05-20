Lider PSD, după ce șeful BNR a criticat reformele Guvernului Bolojan:”Nea Ilie Sărăcie, mai pune mâna pe carte”

Sursă: Realitatea.Net

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Justiției, a lansat, miercuri, un nou atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, căruia i-a transmis:”nea Ilie Sărăcie, mai pune mâna pe carte”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, social-democratul a publicat un video în care apare guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în timp ce critică reformele luate de Guvern, despre care Ilie Bolojan spunea că sunt vitale pentru economia României.

”Nea Ilie Sărăcie, mai pune mâna pe carte...Și, dacă e așa de greu cu cartea, să știi că nu e nicio rușine să întrebi pe cei care se pricep. Poate înțelegi și matalae că tot ce ai făcut aproape un an se cheamă că ai distrus economia României. Sau că ai dat-o de gard. Sau că ai sărăcit milioane de români. Teamă îmi e, însă, că nu de la necunoaștere ți se trage, ci de la prea bună cunoaștere. Ori asta, în limbaj simplu, popular, ticăloșie se cheamă”, a scris Mihai Fifor.