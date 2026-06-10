Mihai Fifor atacă PNL și USR: „România plătește prețul încăpățânării lor politice”

Sursă: Realitatea.net

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa PNL și USR, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Deputatul PSD susține că reprezentanții celor două partide refuză să accepte rezultatul votului din Parlament și încearcă să se mențină la putere cu orice preț.

„Probabil nimeni nu i-a luat în serios pe useriști când spuneau că nu pleacă de la guvernare nici dacă aruncă cineva cu apă fiartă pe ei. Și totuși, din păcate pentru România, vorbeau cât se poate de serios. Valabil și pentru liberali.”

Social-democratul afirmă că oamenii apropiați de Ilie Bolojan ar continua să ocupe funcții importante în instituțiile statului și că blochează orice soluție politică ce i-ar scoate din pozițiile de conducere. „Refuză să accepte verdictul democratic, refuză să înțeleagă mesajul transmis de reprezentanții românilor și continuă să se agațe de putere cu o înverșunare greu de imaginat.”

Acuzații privind situația economică

În mesajul publicat online, Mihai Fifor acuză PNL și USR că ar fi contribuit la deteriorarea situației economice și la blocajul politic din România. „România plătește din greu nota acestei încăpățânări politice. O țară blocată, o economie afectată, investiții întârziate, inflație, taxe mai mari, putere de cumpărare în scădere și o nesiguranță care apasă tot mai greu asupra cetățenilor.”

Deputatul PSD susține că reprezentanții celor două partide urmăresc doar menținerea privilegiilor și a influenței politice. Mihai Fifor afirmă că actualul blocaj politic s-ar putea încheia doar în momentul în care partidele aflate la guvernare vor considera că riscă să piardă în eventualitatea unor alegeri anticipate.

„Probabil că vor ceda abia atunci când vor înțelege că românii s-au săturat și că perspectiva unor alegeri anticipate le amenință direct privilegiile și pozițiile.”