Cod galben de viituri rapide și inundații în 14 județe. Avertizarea pentru următoarele 24 de ore
Inundații
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor (INHGA) a emis miercuri un cod galben hidrologic valabil în intervalul 10 iunie, ora 12:00 - 11 iunie, ora 12:00, vizând sectoare de râuri din 14 județe ale țării.
Avertizarea acoperă județele Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea, în bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița, Siret și pe râurile din Dobrogea.
Fenomenele prognozate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor. Există probabilitatea depășirii cotelor de atenție în zonele vizate.
Populația din județele afectate este sfătuită să evite apropierea de cursurile de apă, să nu traverseze zonele inundabile și să ia măsuri de protejare a bunurilor situate în zone cu risc. Autoritățile recomandă urmărirea permanentă a avertizărilor oficiale și respectarea indicațiilor instituțiilor responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență.
INHGA precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.
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