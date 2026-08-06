Regula „ora 9 și 15” mai este valabilă? Ce se întâmplă dacă conduci cu o singură mână

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 19:01

Deși prima regulă învățată la școala de șoferi este poziționarea mâinilor la „ora 9 și 15” sau „10 și 14”, tot mai mulți conducători auto ajung să folosească o singură mână, așezată adesea în partea de sus sau la mijlocul volanului. Cât de sigură este însă această obișnuință și ce riscuri majore implică un astfel de stil de condus?

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