Regula „ora 9 și 15” mai este valabilă? Ce se întâmplă dacă conduci cu o singură mână

Deși prima regulă învățată la școala de șoferi este poziționarea mâinilor la „ora 9 și 15” sau „10 și 14”, tot mai mulți conducători auto ajung să folosească o singură mână, așezată adesea în partea de sus sau la mijlocul volanului. Cât de sigură este însă această obișnuință și ce riscuri majore implică un astfel de stil de condus?
Poziția la volan și Codul Rutier: Ce spune legea despre condusul cu o singură mână
Pentru majoritatea viitorilor șoferi, una dintre primele lecții practice la școala de de șoferi este repoziționarea corectă a palmelor pe volan după sistemul cadranului de ceas, respectiv la „ora 9 și ora 15” sau „ora 10 și ora 14”. Cu toate acestea, după obținerea permisului de conducere, mulți conducători auto renunță la aceste recomandări și adoptă un stil mai relaxat, preferând să manevreze mașina cu o singură mână așezată în partea superioară a volanului.
Din punct de vedere legal, Codul Rutier nu obligă șoferii să păstreze o anumită poziție a mâinilor pe volan și nici nu interzice explicit manevrarea vehiculului cu o singură mână. Legislația sancționează doar situațiile în care volanul este lăsat complet liber. Conform articolului 99 din OUG 195/2002, „lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă” constituie contravenție încadrată în clasa I de sancțiuni, fiind penalizată cu 2 sau 3 puncte de amendă (aproximativ 430 – 650 de lei). Prin urmare, condusul cu o singură mână nu atrage sancțiuni financiare, însă ridică probleme serioase de siguranță.
Avertismentul experților de conducere defensivă: Pericolul declanșării airbag-ului
Deși cadrul legal permite conducerea cu o singură mână, experții în conducere defensivă insistă pe păstrarea ambelor mâini pe volan în poziția „ora 9 și ora 15”. Titi Aur, fost campion de raliuri și specialist în siguranță rutieră, subliniază că această recomandare are două roluri majore: oferirea unui control optim asupra direcției și protejarea fizică a șoferului în momentul unui impact.
Amplasarea mâinii în partea superioară a volanului poate fi extrem de periculoasă în cazul declanșării airbag-ului. La un impact frontal, viteza de expansiune a purnei de aer va proiecta brațul conducătorului auto direct în feței, putând provoca fracturi de membru sau leziuni craniene severe (adesea cauzate chiar de ceasul sau bijuteriile de la mână). În schimb, dacă palmele sunt poziționate la orizontala volanului, explozia airbag-ului va împinge brațele în lateral, permițând centurii de siguranță să își îndeplinească rolul de protecție fără riscuri suplimentare.
Pierderea controlului în situații de urgență
Pe lângă riscurile de rănire directă, manevrarea vehiculului cu o singură mână reduce drastic capacitatea de reacție și precizia în cazul evitării unui obstacol neprevăzut. O manevră de evitare (eschivă) urmată de o redresare rapidă necesită aplicarea unei forțe egale și a unui unghi exact de virare, imposibil de realizat la fel de rapid și stabil doar cu o mână.
La viteze de peste 50–60 km/h, o manevră bruscă executată cu o singură mână poate duce la virarea excesivă sau insuficientă, provocând derapajul sau părăsirea carosabilului. Din aceste motive, deși nu este o obligație sancționată prin lege, regula celor două mâini pe volan la „ora 9 și 15” rămâne cel mai important standard de siguranță în traficul rutier.