CNAIR dă vina pe numărul uriaș de accesări pentru blocarea sistemului TollRo. Plățile au fost remediate, dar cele mai importante componente încă nu funcționează

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis joi că disfuncționalitățile apărute în platforma TollRo după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră, la 1 octombrie 2026, au fost generate pe fondul unui număr foarte mare de accesări, iar echipele tehnice ale companiei și ale prestatorului au intervenit pentru remedierea problemelor. Potrivit instituției, plățile cu cardul și transmiterea e-mailurilor de confirmare a contului au fost remediate, iar capacitatea sistemului a fost suplimentată, însă unele dintre componentele importante ale platformei continuă să fie nefuncționale.
CNAIR: Interesul ridicat pentru noul sistem a pus presiune pe platformă
"Interesul pentru noul sistem a fost foarte ridicat. Platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori şi utilizatori autentificaţi, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori şi 170.000 de vehicule. În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziţii s-au făcut direct prin portalul şi aplicaţiile TollRo, iar restul prin distribuitori şi prin punctele CNAIR", a transmis CNAIR într-un comunicat de presă.
Potrivit reprezentanților CNAIR, numărul foarte mare de accesări şi operaţiuni concentrate în primele ore de la lansare a generat vârfuri de sarcină atât asupra platformei, cât şi asupra sistemelor externe cu care aceasta comunică. Compania spune că aceste volume au stat la baza problemelor tehnice raportate de utilizatori.
CNAIR anunţă că o parte dintre problemele apărute după lansarea sistemului au fost deja soluţionate.
În cazul plăţilor cu cardul, unele tranzacţii şi anumite tipuri de carduri nu au putut fi procesate prin EuPlătesc. Problema a fost analizată împreună cu procesatorul de plăţi şi, potrivit CNAIR, a fost remediată.
Au fost întâmpinate şi probleme cauzate de numărul foarte mare de accesări, care au dus la perioade scurte şi intermitente în care platforma nu a fost disponibilă. Capacitatea sistemului a fost între timp suplimentată pentru a putea gestiona volume mai mari de trafic.
O altă problemă a vizat e-mailurile de confirmare a conturilor. Unele mesaje au fost respinse sau filtrate de furnizorii mari de servicii de e-mail, fiind considerate activitate neobişnuită. CNAIR spune că fluxul de transmitere a fost modificat şi rerutat, iar rata de livrare s-a îmbunătăţit.
Problemele la sistemele externe, hărți și suport nu au fost încă rezolvate
CNAIR precizează că mai sunt în lucru mai multe componente ale sistemului. Emiterea produselor tarifare şi verificarea vehiculelor depind şi de serviciile externe furnizate de RAR şi DGPCI, iar în comunicarea cu aceste sisteme au fost înregistrate disfuncţionalităţi intermitente. Acestea sunt în continuare monitorizate.
Au apărut şi erori punctuale în datele de hartă şi în informaţiile privind restricţiile de circulaţie, ceea ce a îngreunat în anumite cazuri calcularea traseelor şi emiterea tichetelor de rută. Situaţiile sunt analizate şi soluţionate împreună cu CESTRIN.
În paralel, CNAIR gestionează solicitările primite din partea utilizatorilor. Peste 1.000 de tichete de suport au fost înregistrate, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost deja rezolvate. Restul sesizărilor sunt direcţionate către echipele responsabile de fiecare categorie de problemă.
Compania verifică şi tranzacţiile efectuate în intervalul afectat, pentru ca toate sumele plătite să fie alocate corect conturilor utilizatorilor.
Utilizatorii nu vor fi sancționați în perioada de funcționare cu disfuncționalități
Potrivit CNAIR, Platforma TollRo permite crearea conturilor, înrolarea vehiculelor şi achiziţia produselor tarifare.
CNAIR recomandă utilizatorilor să îşi creeze contul pe https://etoll.ro sau în aplicaţia mobilă TollRo, să îşi înroleze vehiculele şi să achiziţioneze tichetul de rută înainte de călătorie ori să pornească sesiunea de tarifare în aplicaţie.
"În conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, CNAIR informează că Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a funcţionat cu disfuncţionalităţi începând cu 1 octombrie 2026, motiv pentru care utilizatorii nu vor fi sancţionaţi."
Potrivit prestatorului, stabilizarea completă a sistemului ar urma să fie realizată în cel mult 72 de ore, calculate de la 1 octombrie 2026, ora 00:00.
Obligaţia de plată a TollRo rămâne însă în vigoare pe toată această perioadă. Pentru utilizatorii de bună-credinţă afectaţi de problemele tehnice, CNAIR precizează că se aplică anumite măsuri de protecţie, precum:
vehiculele cu sesiune de tarifare activă în aplicaţia mobilă sau tichet de rută valabil nu sunt înregistrate în situaţie de neplată, iar TollRo aferent se stabileşte ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare;"
utilizatorii care au încercat să îşi creeze contul, să îşi înroleze vehiculul sau să achiziţioneze TollRo, dar nu au reuşit din cauza problemelor platformei, nu vor fi sancţionaţi.
utilizatorii care au încercat să îşi creeze cont, să îşi înroleze vehiculul sau să achiziţioneze TollRo şi nu au reuşit din cauza disfuncţionalităţilor platformei nu vor fi sancţionaţi.
CNAIR precizează că protecţia se aplică exclusiv situaţiilor provocate de incidentul tehnic şi nu reprezintă o scutire de la plata TollRo. Măsura nu acoperă situaţiile în care platforma funcţionează şi plata poate fi efectuată.
Dacă utilizatorii au plătit, dar nu au primit confirmarea, CNAIR le recomandă să nu repete plata, ci să verifice contul de pe etoll.ro sau din aplicaţie, precum şi folderul Spam al căsuţei de e-mail. Dovada plăţii, precum un extras bancar sau o captură de ecran, ar trebui păstrată până la finalizarea verificărilor.
Sesizările privind problemele care persistă pot fi transmise prin formularul de contact disponibil pe etoll.ro. Companiile de transport sunt rugate să menţioneze numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate, pentru ca aceste cazuri să poată fi soluţionate cu prioritate.
"Vă rugăm să efectuaţi plăţile TollRo numai prin canalele oficiale, portalul https://etoll.ro şi aplicaţia mobilă TollRo, şi să nu daţi curs solicitărilor de plată primite pe alte căi. Procesul de stabilizare continuă pe baza datelor operaţionale şi a sesizărilor primite. CNAIR va reveni cu un nou anunţ imediat ce toate funcţionalităţile sunt complet stabilizate", mai transmite CNAIR.