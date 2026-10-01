CNAIR dă vina pe numărul uriaș de accesări pentru blocarea sistemului TollRo. Plățile au fost remediate, dar cele mai importante componente încă nu funcționează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 21:23

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis joi că disfuncționalitățile apărute în platforma TollRo după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră, la 1 octombrie 2026, au fost generate pe fondul unui număr foarte mare de accesări, iar echipele tehnice ale companiei și ale prestatorului au intervenit pentru remedierea problemelor. Potrivit instituției, plățile cu cardul și transmiterea e-mailurilor de confirmare a contului au fost remediate, iar capacitatea sistemului a fost suplimentată, însă unele dintre componentele importante ale platformei continuă să fie nefuncționale.

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