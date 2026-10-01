CNAIR a publicat harta punctelor de anchetă Origine-Destinație. Ce informații trebuie să le ofere șoferii recenzorilor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi harta punctelor în care se va desfășura ancheta Origine-Destinație. În cadrul acesteia, șoferii vor fi opriți de polițiști și vor fi invitați să răspundă unor întrebări despre călătoriile lor. Ancheta se va desfășura în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie 2026, în intervalele orare 08:00-12:00 și 14:00-18:00.
Ce vor fi întrebați șoferii
Pe hartă, fiecare punct colorat corespunde unei anumite zile în care se va desfășura ancheta, conform legendei aflate în partea din stânga-jos a hărții.
Autoritățile precizează că punctele în care sunt realizate anchetele Origine-Destinație sunt stabilite prin metode statistice. Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine-Destinație.
Întrebările principale din formularul de anchetă vizează informații despre deplasarea efectuată. Recenzorii vor solicita date referitoare la:
Originea și destinația cursei, cu exemple precum București, Zalău, Suceava sau Chișinău;
Scopul călătoriei, care poate fi legat de locul de muncă, turism, întoarcerea acasă sau transport comercial;
Specificul transportului, respectiv felul mărfii transportate în cazul autovehiculelor de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele destinate transportului de persoane.
CNAIR: "Toate informațiile solicitate sunt strict anonime”
CNAIR subliniază că datele colectate în cadrul anchetei nu vor permite identificarea șoferilor sau a vehiculelor.
"Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate", a transmis CNAIR într-un comunicat.