CNAIR a publicat harta punctelor de anchetă Origine-Destinație. Ce informații trebuie să le ofere șoferii recenzorilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 22:10

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi harta punctelor în care se va desfășura ancheta Origine-Destinație. În cadrul acesteia, șoferii vor fi opriți de polițiști și vor fi invitați să răspundă unor întrebări despre călătoriile lor. Ancheta se va desfășura în zilele de 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie 2026, în intervalele orare 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

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