Macron neagă că Franța ar fi primit un avertisment de la CIA privind un posibil atac cu drone rusești

Emmanuel Macron afirmă că Franța nu a fost avertizată de CIA despre o posibilă operațiune cu drone rusești în sudul Europei. Italia spune că informațiile nu sunt confirmate.
Președintele Emmanuel Macron a negat joi că Franța ar fi primit de la CIA un avertisment privind o posibilă operațiune cu drone rusești în sudul Europei. Declarația vine după ce ziarul spaniol El Mundo a relatat că serviciile americane de informații ar fi alertat mai multe guverne europene, într-un scenariu în care Spania, Franța sau Italia ar putea fi vizate, potrivit Euronews.
Franța și Italia contestă informațiile
Într-un interviu acordat posturilor France 2 și TF1, Macron a spus că poate dezminți informația potrivit căreia CIA ar fi avertizat Franța. Președintele francez a adăugat că ministrul italian al Apărării a transmis un mesaj similar.
Guido Crosetto a scris pe X că informațiile despre posibile atacuri lansate de pe nave cu ajutorul dronelor rusești „nu sunt confirmate”. Oficialul italian a avertizat că, într-o perioadă deja tensionată, astfel de afirmații pot alimenta îngrijorarea publică fără o confirmare. Relatarea El Mundo trebuie, așadar, prezentată ca o afirmație atribuită publicației spaniole, nu ca un avertisment CIA confirmat oficial.
Macron avertizează că riscul persistă
Deși a respins informația privind avertismentul transmis Franței, Macron nu a exclus posibilitatea unor atacuri asupra Europei. El a invocat incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, din noaptea de 4 spre 5 august 2026, atribuit Rusiei de autoritățile germane. Potrivit președintelui, Franța nu s-a confruntat până acum cu un atac comparabil, dar un asemenea scenariu rămâne posibil.
Liderul de la Paris a apreciat totodată drept „plauzibilă” posibilitatea ca Rusia să încerce un atac împotriva Europei. Afirmația sa despre riscul general nu confirmă însă scenariul concret descris de El Mundo privind Spania, Franța și Italia.
O nouă mobilizare rusă, posibilă
În același interviu, Macron a numit „credibil” scenariul unei noi mobilizări ruse de aproximativ 300.000 de militari. În opinia sa, o asemenea decizie ar arăta că Moscova este dispusă să accepte sacrificii suplimentare pentru a cuceri întregul Donbas.
Președintele francez a estimat că, în ritmul actual al înaintării, Rusia ar avea nevoie de încă un an și jumătate până la doi ani pentru a ocupa teritoriile pe care nu le controlează în regiune. El a subliniat că un astfel de parcurs ar provoca pierderi și suferință Ucrainei.