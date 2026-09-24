Giorgia Meloni schimbă regulile în școlile din Italia. Vălul islamic este interzis, iar clasele primesc o nouă limită

Publicat 24 sept. 2026, 23:26 Sursă Agerpres

Guvernul italian a adoptat joi un decret-lege prin care introduce noi reguli în școli privind purtarea vălului integral și componența claselor. Burqa și niqab sunt interzise în instituțiile de învățământ, iar numărul elevilor care nu stăpânesc suficient limba italiană este limitat la 30% într-o clasă, transmite AFP.

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