Giorgia Meloni schimbă regulile în școlile din Italia. Vălul islamic este interzis, iar clasele primesc o nouă limită

Guvernul italian a adoptat joi un decret-lege prin care introduce noi reguli în școli privind purtarea vălului integral și componența claselor. Burqa și niqab sunt interzise în instituțiile de învățământ, iar numărul elevilor care nu stăpânesc suficient limba italiană este limitat la 30% într-o clasă, transmite AFP.
Premierul Giorgia Meloni a prezentat măsurile drept instrumente pentru integrarea elevilor și pentru îmbunătățirea cunoașterii limbii italiene. Noile prevederi includ și obligații pentru părinții copiilor care întâmpină dificultăți grave de integrare școlară.
Italia introduce plafonul de 30% în clase
Giorgia Meloni a explicat că noul decret-lege stabilește un plafon pentru elevii care nu au o cunoaștere adecvată a limbii italiene și introduce mai multe măsuri destinate învățării acesteia.
„Acesta introduce «un plafon de 30% pentru numărul de elevi dintr-o clasă care nu stăpânesc adecvat italiana, mai multe instrumente pentru învățarea limbii noastre și o interdicție de a purta burqa și niqab în școli»”, a rezumat premierul ultraconservator pe rețelele sociale.
Potrivit ministrului educației, Giuseppe Valditara, problema cunoașterii limbii italiene are un impact direct asupra parcursului școlar al elevilor.
„O cunoaștere insuficientă a limbii (...) îngreunează parcursul școlar”, le-a declarat Valditara jurnaliștilor.
Ministrul a subliniat și rolul părinților în educația copiilor.
„Implicarea părinților în parcursul educațional al copilului lor este fundamentală pentru succesul școlar”, a adăugat Giuseppe Valditara.
Ce se întâmplă cu elevii care au probleme de integrare
Noile reguli prevăd măsuri suplimentare în situațiile în care un copil întâmpină dificultăți grave de integrare în școală. În astfel de cazuri, serviciile sociale vor fi sesizate.
Părinții vor avea obligația să participe la cursuri gratuite de limba italiană. Cei care nu respectă această obligație pot primi o amendă de până la 1.000 de euro.
Ministrul educației a precizat că în Italia există aproximativ 34.000 de clase în care mai mult de 30% dintre elevi sunt străini. Totuși, potrivit lui Valditara, majoritatea acestor clase nu ar urma să fie afectate de noua lege.
Măsura se adresează în principal elevilor nou-sosiți în Italia și nu îi vizează în același mod pe cei născuți în această țară sau pe cei care au urmat, de exemplu, grădinița în sistemul italian.
Limita pentru elevii străini exista și înainte
Plafonul de 30% pentru elevii străini dintr-o clasă nu este o măsură complet nouă. Această limită fusese stabilită printr-o circulară ministerială în 2010.
Regula era însă flexibilă și permitea ajustarea procentului în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii italiene. Limita putea fi depășită atunci când elevii străini aveau competențe lingvistice adecvate, inclusiv în cazul celor născuți în Italia.
În schimb, procentul putea fi redus atunci când elevii străini aveau dificultăți în ceea ce privește limba italiană. Noul decret-lege introduce acum un plafon de 30% pentru elevii care nu stăpânesc adecvat limba.
Save the Children critică noua regulă
Măsurile adoptate de guvern au provocat reacții din partea organizațiilor care lucrează în domeniul protecției copiilor. ONG-ul Save the Children se teme că unii elevi ar putea fi obligați să schimbe școala sau să fie înscriși în alte instituții decât colegii lor.
Organizația consideră că o astfel de situație, atunci când este determinată de naționalitate sau de nivelul redus al cunoștințelor de italiană, „creează elevi de «clasa întâi» și de «clasa a doua»”.
La rândul său, șefa Partidului Democrat, formațiune de centru-stânga aflată în opoziție, Elly Schlein, a acuzat guvernul că declanșează „o nouă vânătoare de vrăjitoare pe spatele copiilor”.
Burqa și niqab sunt interzise în școli
Decretul-lege adoptat de guvernul italian include și interdicția de a purta burqa și niqab în școli. Giorgia Meloni a justificat măsura prin argumente legate de securitate.
„Interdicția de a purta burka este «o chestiune de securitate»”, a declarat premierul într-un interviu televizat după ședința de guvern.
Anunțul vine după ce, în luna iulie, partidul de extremă dreapta Futuro Nazionale (FN), condus de generalul Roberto Vannacci, ceruse înăsprirea regulilor privind purtarea burqa în școli.
Formațiunea nu face parte din coaliția guvernamentală, însă s-a impus ca un concurent important pentru Giorgia Meloni, înregistrând o creștere puternică în sondaje după lansarea sa în februarie.
Migrația, temă importantă înaintea alegerilor din 2027
Noile măsuri sunt adoptate într-un context politic în care migrația și integrarea migranților reprezintă teme importante de campanie înaintea alegerilor legislative programate pentru 2027.
Disputa se concentrează atât asupra regulilor din școli și a integrării copiilor care nu cunosc suficient limba italiană, cât și asupra purtării vălului integral în instituțiile de învățământ.