Gazele scumpe readuc cărbunele în centralele Europei. Producția ar putea crește cu 25% în șase luni

Scumpirea gazelor face din cărbune o opțiune mai rentabilă pentru producătorii europeni de electricitate. Germania se apropie de limita capacităților rămase.
Prețurile ridicate la gaze schimbă din nou calculele producătorilor europeni de electricitate. Producția centralelor pe cărbune ar putea crește cu aproximativ 25% în următoarele șase luni, în timp ce producția pe bază de gaze ar urma să scadă într-o proporție similară, potrivit estimărilor citate de Reuters. Este o prognoză privind utilizarea centralelor, nu o creștere deja înregistrată.
De ce revine cărbunele
Conflictul dintre Iran și SUA a perturbat transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz. Pe fondul problemelor de aprovizionare, prețul de referință al gazelor europene a depășit în septembrie 80 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit Reuters.
La aceste prețuri, centralele pe cărbune și lignit au devenit, în medie, mai rentabile decât cele pe gaze pentru prima dată din cel puțin 2024, arată datele firmei de analiză ICIS. Indicatorii utilizați pentru a estima marja brută a centralelor, „clean dark spread” pentru cărbune și „clean spark spread” pentru gaze, au evoluat în direcții opuse de la începutul conflictului: primul a crescut puternic, iar al doilea a scăzut.
Schimbarea vine după o perioadă îndelungată de reducere a rolului cărbunelui în producția de electricitate a Uniunii Europene. În 2025, acesta a asigurat 9,2% din producția brută de electricitate, un minim istoric, față de peste o treime în 1990, potrivit Eurostat.
Germania, aproape de limita capacității
Reorientarea către cărbune este deosebit de vizibilă în Germania, cea mai mare piață europeană de electricitate și cel mai mare consumator de gaze din Europa. Datele furnizorului de informații Veyt indică faptul că producția centralelor pe cărbune ar putea ajunge în ultimul trimestru aproape de limita practică a capacităților care mai funcționează.
Această limită reduce însă posibilitatea unei noi creșteri dacă gazele se scumpesc și mai mult. Multe centrale pe cărbune au fost închise de-a lungul anilor, iar disponibilitatea celor rămase este deja o constrângere. Analistul ICIS Florian Boehnke estimează că sectorul energetic nu ar putea reacționa cu mult mai mult nici în cazul în care gazele ar ajunge la 100 de euro/MWh.
Cât ar putea dura schimbarea
Energia din surse regenerabile poate reduce necesarul de combustibili fosili, dar producția sa variază în funcție de vreme. Centralele pe gaze și cărbune continuă astfel să fie folosite pentru a acoperi cererea atunci când producția regenerabilă este insuficientă.
Revenirea cărbunelui ar putea depăși durata șocului inițial de pe piața gazelor. Potrivit analistei Veyt Marta Wroniszewska, producerea electricității din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea din gaze pe parcursul anului viitor și, posibil, până în martie 2028. Este însă o estimare bazată pe prețurile actuale ale contractelor cu livrare viitoare, nu o certitudine privind evoluția pieței.