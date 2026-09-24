Iranul avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian dacă SUA atacă din nou

Un consilier al liderului suprem iranian avertizează că noi atacuri americane ar putea extinde conflictul până în Oceanul Indian. Miza rutelor maritime și a negocierilor cu SUA.
Iranul ar putea extinde conflictul din Orientul Mijlociu până în Oceanul Indian dacă Statele Unite lansează noi atacuri, a avertizat joi, 24 septembrie, Yahya Rahim Safavi, consilier militar al liderului suprem Mojtaba Khamenei. Declarația, făcută într-o înregistrare difuzată de agenția iraniană Fars, vine în timp ce Washingtonul și Teheranul încearcă să găsească o soluție negociată.
Avertismentul Teheranului vizează și Oceanul Indian
Safavi a afirmat că un nou atac american ar putea lărgi aria confruntărilor, dincolo de Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Potrivit acestuia, un posibil nou front ar putea apărea în zona Mării Roșii și a strâmtorii Bab el-Mandeb, iar conflictul ar putea ajunge până în Oceanul Indian. Consilierul iranian a inclus și Israelul în avertismentul său privind eventuale noi atacuri asupra Iranului.
Este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian menționează explicit Oceanul Indian într-un astfel de avertisment. În această regiune se află Diego Garcia, baza militară folosită de Statele Unite și Regatul Unit, situată la aproape 4.000 de kilometri de Iran. Safavi nu a anunțat însă un atac asupra bazei.
De ce contează rutele maritime
Avertismentul aduce în prim-plan două puncte importante pentru navigația internațională: Strâmtoarea Ormuz, la ieșirea din Golful Persic, și Bab el-Mandeb, între Marea Roșie și Golful Aden. Extinderea confruntărilor în aceste zone ar putea pune presiune suplimentară asupra transportului maritim.
În Yemen, rebelii houthi susținuți de Iran și-au consolidat recent prezența în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb. Teheranul neagă însă că ar coordona acțiunile grupării în acest nou front al conflictului.morningstar+1
Discuțiile dintre Iran și SUA continuă
Avertismentul lui Safavi apare după contactele dintre oficiali americani și iranieni, purtate săptămâna aceasta la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Iranul cere, între altele, ridicarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor sale înghețate în străinătate pentru încheierea războiului.
Marți, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, a declarat pentru AFP că Teheranul și-a înăsprit condițiile după eșecul unei înțelegeri anterioare. El a spus că Iranul solicită acum și includerea situației din Yemen într-un eventual acord.